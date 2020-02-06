Меркель потребовала отменить результаты выборов премьера Тюрингии

Избрание премьером Тюрингии Томаса Кеммериха (представитель СвДП), который был поддержан всеми депутатами регионального парламента от «Альтерантивы для Германии», не соответствует ценностям ХДС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, потребовав перевыборов.

Меркель назвала результат выборов премьера Тюрингии «непростительным», призвав отменить его. Она заявила, что нужно в ближайшие дни поработать над тем, чтобы показать, что результат голосования «ни в коем случае не может быть приведен в соответствие с тем, что думает и делает ХДС», сообщает Deutsche Welle.

Накануне в Тюрингии был избран премьер-министр – Кеммерих получил в ландтаге 45 голосов, что на один больше, чем у его соперника, экс-премьера земли Бодо Рамелова из Левой партии. При этом за Кеммериха проголосовали все 22 парламентария от АдГ. Таким образом впервые АдГ повлияла на выборы премьера в немецком регионе.

27 октября 2019 года на земельных выборах в Тюрингии победила Левая партия, которая набрала 31% голосов избирателей и получила 29 из 90 мест в парламенте. На втором месте – АдГ, которая более чем вдвое улучшила свой результат на предыдущих выборах. У нее 23,4% голосов. В ландтаге также оказались ХДС с 21 местом, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (8 мест), альянс «Союз-90»/«Зеленые» (5 мест) и СвДП (5 мест).