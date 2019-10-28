Левая партия победила на парламентских выборах в немецкой Тюрингии

Левая партия одержала победу на выборах в земельный парламент (ландтаг) Тюрингии, набрав, по предварительным результатам, 31%голосов избирателей и немного улучшив свой результат по сравнению с 2014 годом.

Таким образом, представители Левой партии получают 29 мест в парламенте федеральной земли. На второй строчке – «Альтернатива для Германии», у нее 23,4%, что соответствует 22 местам в ландтаге. Как следует из данных 2014 года, когда АдГ набрала 10,6%, на этих выборах партия продемонстрировала наибольший прирост голосов по сравнению с другими конкурентами, передает Deutsche Welle.

Для христианских демократов, которые с 1990 по 2014 годы непрерывно находились у власти в этой федеральной земле, результат нынешних выборов худший за всю историю выборов в Тюрингии. Христианско-демократический союз (ХДС), по предварительным результатам, набирает 21,8% голосов (21 место в ландтаге) и занимает третью строчку.

Четвертую, пятую и шестую строчки занимают Социал-демократическая партия Германии (8,7% и восемь мест), «Союз-90» / «зеленые» (5,2% и пять мест) и Свободная демократическая партия (5% и пять мест).

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч уже заявил об «исторической, сенсационной победе» своей партии.

Участие в парламентских выборах в Тюрингии могли принять 1,7 млн жителей с правом избирательного голоса. Явка составила 64,9% избирателей.