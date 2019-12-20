«Война с Трампом» должна спасти Ангелу Меркель

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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              «Война с Трампом» должна спасти Ангелу Меркель

                 20 декабря 2019, 17:00
              Фото: Carlos Barria/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Меркель недвусмысленно объявила войну Трампу, пишут германские СМИ. В центре разногласий между Берлином и Вашингтоном − те санкции против «Северного потока − 2», которые утвердил Конгресс США. Подобная практика Меркель действительно не по сердцу. Но в главном немецкие СМИ врут, и вот почему.

              Ангела Меркель недвусмысленно отреагировала на решение Конгресса США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2», ее заявление можно расценивать как «объявление войны» Дональду Трампу, пишет немецкое издание Bild, твердо стоя на патриотических и европоцентричных позициях.

              Действительно, санкции против российско-германского проекта бьют прежде всего по немецкому бизнесу. Причем, вводятся с иезуитскими формулировками: якобы «СП-2», как и другие инфраструктурные проекты подобного рода, увеличивают зависимость Европы от российского газа, то есть американские ограничения ­– это помощь американским союзникам.

              В реальности Америка всего лишь защищает свои позиции на рынке СПГ, то есть рассуждает предельно эгоистично и мешает чужому бизнесу, но подает это как дружескую поддержку. Немцев это раздражает особенно сильно. Это они тут – Европа, ее центр и ее экономические мускулы, а США на другом континенте находятся.

              Однако в подаче Bild ­(«Меркель объявила войну Трампу») очевидна подтасовка фактов, причем это подтасовка с умыслом.

              Во-первых, почему именно Трампу? Да, очевидно, что он подпишет соответствующий документ, более того, не может не подписать. Речь идет об оборонном бюджете США на следующий год, в который по давней практике Конгресса докинули еще несколько положений на различные темы, включая и санкции.

              Однако это было инициативой Конгресса, и формулировали эти санкции именно в Конгрессе, а Трамп в лучшем случае не сопротивлялся. Борьба с конкурентами на рынке (в данном случае, газа) – это вполне в его духе. «Северный поток – 2» и роль Германии в его появлении он неоднократно критиковал, но, повторимся, инициатором санкционных дополнений не был.

              Если уж «война», то не с Трампом, а с Соединенными Штатами как таковыми.

              Во-вторых, почему именно Меркель? Против намерений Вашингтона помешать «СП-2» последовательно протестовали все профильные должностные лица и ведомства Германии, поскольку эти намерения грозили навредить именно немецкому бизнесу. Сама Меркель высказывалась по проблеме не один десяток раз, и нынешняя ее формулировка особой жесткостью не выделяется:   

              «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».

              На «четкие слова», являющиеся «объявлением войны», никак не тянет.

              Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст пару недель назад высказался куда острее: Вашингтона «не касаются» решения Германии в рамках ее энергетической политики, так что практика транснациональных санкций «абсолютно недопустима».

              Проще говоря, исходя из логики Bild, тезис должен звучать так: «Германия объявила войну США». Если уж решили натягивать сову на глобус, натягивайте.

              Ларчик со странной формулировкой открывается просто: немецкие СМИ стараются искусственно надуть рейтинг стремительно теряющей популярность Меркель. В обществе, некогда обожавшем канцлерин, за 14 лет ее правления накопилась усталость. Но дело не только в усталости.

              Во-первых, рейтинг Меркель сильно подкосил миграционный кризис, как считают некоторые, ей же и спровоцированный. Беда не только в том, что Берлин фактически пригласил ближневосточных беженцев - реальных и мнимых, пообещав предоставить им убежище, но и в том, что прием был организован из рук вон плохо: власти признавались, что не могут точно сказать, сколько мигрантов приняли, где они поселились и кто вообще все эти люди.

              При этом Меркель наотрез отказывалась признать собственную ошибку даже несмотря на то, что это грозило ее ХСС партийным расколом и потерей баварской «ячейки», по сути - отдельной, но союзной партии ХСС.

              Во-вторых, экономика Германии переживает сейчас плохие времена. Знаменитая на весь мир немецкая промышленность народится в рецессии, а прогноз по росту ВВП на текущий год снижен до 0,5% - это один из худших показателей в Евросоюзе (хуже только у Италии с символическим 0,1%).

              На этом фоне консервативная коалиция раз за разом проигрывает выборы в земельные парламенты и, как подчеркивают многие немецкие политологи, этот процесс невозможно остановить до тех пор, пока партия не переживет обновления. Его главное условие - уход Меркель в досрочную отставку.

              Несмотря на это, у номинально консервативной канцлерин немало сторонников в либеральных СМИ, рассуждающих весьма примитивно: либо Меркель, либо фашисты (в лице «Альтернативы для Германии») и «агенты России» (в лице той же «АдГ» и партии Левые, к которой принадлежит и процитированный выше Эрнст).

              Речь сейчас идет даже не о спасении самой Меркель (уже объявлено, что выборы 2017 года стали для нее последними), а о наследовании ее курса. Канцлерин удалось продавить на пост председателя ХСС своего ставленника и, как замечают многие, свою политическую копию - нынешнего министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По замыслу канцлерин, она продолжит ее курс после 2021 года.

              Впрочем, сама Меркель была любимицей Гельмута Коля и его преемником на посту партийного лидера, а в итоге не оставила от его политических принципов камня на камне, уведя партию в либерализм и в сторону большей поддержки США. Коль впоследствии о своем выборе сильно сожалел.

              Как бы там ни было, до выборов 2021 года еще нужно дожить, нужно убедиться, что транзит власти не изменит характера этой самой власти, а это кажется все менее вероятным. Меркель нужна поддержка - и эту поддержку ей оказывают либеральные СМИ.

              Bild издание не столько либеральное, сколько «желтое» - самое популярное в Германии. Однако оно едино со своим канцлером по таким принципиальным позициям как неприятие «фашизма» «АдГ» и «дальнейшее сдерживание России». Главный редактор Bild однажды договорился до того, что назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова «военным преступником».

              Газета все правильно пишет, говоря о том, что американские санкции не повлияют на запуск «Северного потока - 2» в силу того, что он уже почти достроен. Это признают и в самом Конгрессе, подчеркивая, что контрмеры запоздали. Скорее, их стоит воспринимать как задел на будущее - в случае реализации какого-нибудь «Северного потока - 3».

              Однако в Bild не смогли пройти мимо и не подать эту историю так, чтобы одна была выгодна Меркель. В той картине мира, которая предложена читателям, отважная канцлерин лично и бескомпромиссно защищает интересы немецкого бизнеса от Трампа.

              Именно от Трампа. Войны с США как таковыми в Германии никто не хочет, другое дело - лично Трамп. К нынешнему президенту США в Европе относятся в основном негативно, а в Германии особенно. Сыграли свою роль и торговые войны с Евросоюзом, и общая агрессивность его заявлений, и некоторая «неотесанность» имиджа, и те (совершенно необоснованные, подчеркнем) параллели с фашизмом, которые проводят его либеральные критики.

              Так что «война Меркель» это всего лишь нагловатая попытка выставить слабеющего политика рыцарем без страха и упрека, который защищает немецкие инвестиции от «несносного ксенофоба и мизогина».

              Как замечал в похожих ситуациях Константин Станиславский, «не верю!»

              Говорить об «объявлении войны» в отношении действительно отвратительной американской попытки навязать всему миру трансграничность своего права можно будет не раньше, чем Берлин пойдет по пути, предложенном Клаусом Эрнстом. «Мы должны потребовать введения ЕС штрафных пошлин против СПГ из США», – подчеркнул, в частности, он. 

              Такое действительно можно назвать «войной», пусть даже и в кавычках.

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