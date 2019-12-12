В Бундестаге призвали обложить пошлинами СПГ из США в случае санкций против «Северного потока – 2»

Правительство Германии должно потребовать в Евросоюзе (ЕС) пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта «Северный поток – 2», заявили в Левой партии в Бундестаге.

В заявлении председателя комитета германского Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, которое распространила пресс-служба парламентской фракции Левой партии, говорится, что «правительство ФРГ должно незамедлительно ответить всеми дипломатическими средствами, но также ясными мерами в ответ угрозам введения санкций со стороны США против «Северного потока – 2», передает ТАСС.

«При этом оно должно потребовать введения ЕС штрафных пошлин против СПГ из США», – подчеркнул он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя высылку немецких дипломатов из России, что «настоящая туча над горизонтом – американские санкции против немецких компаний, которые работают с «Северным потоком – 2», потому «России и Германии надо крепко держаться вместе и не ссориться».

До этого глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия против экстерриториальных санкций в энергетической сфере, ЕС сам должен определять энергетическую политику.

Также германо-российская промышленная палата (AHK) раскритиковала введение экстерриториальных санкций США против «Северного потока – 2», призвав принять ответные меры. Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода свидетельствует о капитуляции Германии перед США.

Напомним, конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

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