Глава МИД ФРГ заявил о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США

Германия против экстерриториальных санкций в энергетической сфере, Евросоюз сам должен определять энергетическую политику, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, говоря о возможности ограничительных мер США против участников проекта «Северный поток – 2».

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем вмешательство извне и санкции, которые имеют экстерриториальное влияние», – передает его слова ТАСС.

Ранее германо-российская промышленная палата (AHK) также раскритиковала введение экстерриториальных санкций США против проекта «Северный поток – 2», призвав принять ответные меры, а официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода свидетельствует о капитуляции Германии перед США.

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД