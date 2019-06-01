Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

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1 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...

«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

            В США не учитывают того, что их агрессивные действия вызывают противодействие   1 июня 2019, 13:55
            Фото: Weiser Martin/CTK/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            В США раскрыли подробности законопроекта о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Речь идет о пяти видах ограничений. Прежде всего под удар попадают швейцарские и итальянские компании, которые предоставляют суда для укладки труб по дну Балтийского моря. Помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия?

            Американские законодатели продолжают придумывать новые способы помешать России построить газопровод «Северный поток – 2». На сайте Конгресса США появился законопроект о санкциях в отношении юридических и физических лиц за страхование судов, участвующих в строительстве газопровода в Балтийском море. Сам документ был внесен еще в середине мая, но его содержание до последнего не предавалась огласке. Обнародование еще раз указывает на то, что Вашингтон следует своей стратегии в вопросе «обеспечения энергетической безопасности европейских союзников» и противодействует «доминированию России в Европе».

            Авторы законопроекта, среди которых сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон, предлагают президенту США Дональду Трампу ввести как минимум пять видов санкций. Среди прочего это отказ в выдаче экспортных лицензий, запрет на займы выше 10 млн долларов и работу с госдолгом США или федеральными средствами, приостановка платежей и сделок с собственностью в юрисдикции США. Также президент сможет высылать и запрещать въезд в США и замораживать активы лиц, которые участвуют в «продаже, аренде, предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.

            В качестве вероятных жертв новых санкций указываются участвующие в строительстве трубопровода швейцарская компании Allseas и итальянская Saipem. Две эти компании вместе с российской «Межрегионтрубопроводстрой» предоставляют суда для укладки труб.

            Вдобавок авторы законопроекта хотят усилить роль американской дипломатии в Европе и на Ближнем Востоке, а также жизнеспособность энергетический инфраструктуры в Европе. С этой целью Трампу предлагается сформулировать стратегию и включить в нее указанные меры.

            Подготовку новых санкций анонсировал во время недавнего визита в Киев министр энергетики США Рик Перри. Он говорил, что США остаются противниками строительства не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого потока».

            Сам Трамп заявил на этой неделе о том, что на фоне своих предшественников проводит наиболее жесткую политику против России. По его словам, он не только против «Северного потока – 2», но ранее ввел беспрецедентно жесткие антироссийские санкции.

            Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии. По плану работы должны завершиться до конца этого года. Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.

            Вашингтон неоднократно заявлял о том, что «Северный поток – 2» сделает Европу более зависимой от поставок российского газа и лишит Украину средств, которые она получает за счет транзита российского голубого топлива по своей территории в страны ЕС. В России считают, что американцы прежде всего обеспокоены судьбой собственных поставок сжиженного газа в Евросоюз. И все попытки заблокировать строительство «Северного потока – 2» являются атакой на европейскую архитектуру безопасности.

            Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США вместо честной конкуренции с «Северным потоком – 2» «предпочли действовать в Европе, как во времена Дикого Запада».

            «Они показали оружие и сказали европейцам, что те будут покупать американский газ, и наплевать, что он по меньшей мере на 30% дороже российского газа», – сказал Песков, добавив, что «Северный поток – 2» выгоден поставщикам и покупателям, кроме того, он внесет большой вклад в энергетическую безопасность Европы.

            В экспертной среде неоднократно указывали на бесполезность американских мер. США не удается сорвать строительство газопровода. Со вводом все новых ограничений Вашингтон начинает вредить самому себе. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов убежден, что в случае введения очередных санкций сформируются механизмы их обхода и игнорирования, поэтому финансовые механизмы продолжат работать в обход Соединенных Штатов.

            «США не достигнут своей цели этими санкциями. «Северный поток – 2» все равно будет строиться.

            В случае принятия этих санкций увеличится отрицательное отношение к США, они сами станут восприниматься бизнесом и другими государствами как фактор риска и осложнения»,

            – сказал Колташов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт подчеркивает, что ввод санкций позволит лучше увидеть глубину российско-американского конфликта. «Возможно, это даст положительный результат в виде контрсанкций. Например, по удалению Microsoft из нашей экономики, потому что американская компания имеет в России совершенно необоснованные привилегии. Это одна из ахиллесовых пят американской экономики, по которой очень легко нанести удар», – полагает Колташов.

            Более того, Россия способна ограничить или отказаться от закупки американских самолетов компании Boeing, «которая необоснованно удерживает значительные позиции на российском рынке». В качестве эффективного действия контрмер эксперт назвал политику Китая, который ответ на «напор Трампа» предпринял несколько болезненных для Вашингтона шагов. В частности, Пекин отказался от закупки кормов для животноводства и теперь «американские фермеры в ужасе, что китайские свинки больше не будут кушать американскую сою».

            «Ответные действия России могут быть гораздо более болезненными для США, чем американские санкции», – заверил собеседник.

            Эксперт убежден, что агрессивная политика санкций со стороны Вашингтона указывает на кризис американской политики давления. Однако обход вводимых Конгрессом США санкций «будет дискредитировать американское государство, которое станет восприниматься в коммерческом секторе Евразии как фактор риска и дестабилизации». 

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