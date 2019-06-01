Опубликован новый законопроект США против России

На сайте Конгресса США опубликован проект закона о санкциях в отношении иностранных лиц, которые оказывают услуги страхования судам, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток–2».

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон, передает РИА «Новости».

По мнению сенаторов, глава американского государства Дональд Трамп может вводить как минимум пять видов санкций против тех, кто, по его мнению, «предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну», участвующему в работе над газопроводом.

Власти США могут отказать в выдаче экспортных лицензий, запретить займы выше 10 млн долларов и работу с госдолгом США или федеральными средствами, приостановить платежи и сделки с собственностью в юрисдикции США, а также выслать сотрудников попавшей под санкции компании.

Также предусмотрены запреты на въезд в США и заморозку активов лиц, которые участвуют в «продаже, аренде, предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 м.

Сенаторы считают, что стратегия США в вопросе «обеспечения энергетической безопасности европейских союзников» должна включать в себя противодействие доминированию России в Европе.

Также сенаторы хотят усилить роль американской дипломатии в Европе и на Ближнем Востоке, а также жизнеспособность энергетический инфраструктуры в Европе.

Законодатели предлагают Трампу сформулировать стратегию и включить в нее указанные меры.

Напомним, сенаторы в качестве возможных жертв новых санкций указывают на компании Allseas (Швейцария) и Saipem (Италия), которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

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