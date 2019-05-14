В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»

Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.

В предварительном варианте законопроекта предлагается не пускать в США лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для реализации «Северного потока – 2». Кроме того, предлагается заморозить их финансовые активы.

Наказать предлагается и тех, кто обеспечивает страхование таких судов, а также поддерживает трубопроводы техникой или деньгами, передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

В частности, сенаторы указывают на Allseas (Швейцария) и Saipem (Италия), которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

Новый документ составили, ориентируясь на санкции США против Ирана.

Тем временем Еврокомиссия направила ответ на запрос Nord Stream 2 AG, в котором сообщается о готовности экспертов ЕК встретиться и выслушать аргументы в пользу исключения проекта из поправок к Газовой директиве ЕС, передает РИА «Новости». Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США должны помешать России построить «Северный поток – 2», хотя и признал, что не добились успехов в уговорах европейских стран отказаться от проекта «Северный поток – 2».

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