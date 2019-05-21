США решили ввести санкции против «Северного потока – 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока – 2».

«Палата представителей и Сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», – заявил Перри, выступая в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», передает «Интерфакс».

Тем временем замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что попытки заблокировать строительство «Северного потока – 2» являются атакой на европейскую архитектуру безопасности. «Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности», – заявил Грушко на европейской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене.

Вместе с тем канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность, что Вена вместе с европейскими партнерами реализует проект «Северный поток – 2».

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции.

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