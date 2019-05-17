Канцлер Австрии выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность, что Вена вместе с европейскими партнерами реализует проект «Северный поток – 2».

«Я как убежденный европеец лично считаю этот проект положительным, как и немецкое правительство и многие другие страны в Европейском союзе. Я думаю, что мы вместе сможем реализовать этот проект», – заявил Курц, передает РИА «Новости».

Вместе с тем стало известно, что завершение строительства «Северного потока – 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море. Соответствующие разрешения дали Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции.

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