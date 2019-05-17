В Nord Stream 2 допустили перенос завершения проекта «Северный поток – 2»

Завершение строительства «Северного потока – 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута, сообщили в компании Nord Stream 2 AG, операторе строительства газопровода.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Напомним, Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море. Соответствующие разрешения дали Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая «Северный поток – 2», являются проявлением недобросовестной конкуренции.

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