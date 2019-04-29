Оператор «Северного потока – 2» оспорил требование Данией третьей заявки по газопроводу

Проектная компания Nord Stream 2 AG одновременно с подачей третьей заявки по маршруту газопровода «Северный поток – 2» в Дании подала апелляцию на это требование Датского энергетического агентства (DEA), заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Дмитрий Хандога.

«Помимо работы по самому проекту, проектная компания и акционер – Газпром – оставляет за собой право на меры юридической защиты. В частности, вместе с подачей третьей заявки на получение разрешения проектная компания Nord Stream 2 AG также 17 апреля подала апелляцию на решение Датского энергетического агентства потребовать у компании третью заявку», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Газпром уже действует «в юридической плоскости» для того, чтобы остаться в графике реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».

Хандога подчеркнул, что у российской компании остается в планах завершение строительства газопровода в этом году, передает ТАСС.

«Сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании. Тем не менее компания работает», – сказал он .

По его словам, сейчас уложено более 1 тыс. 125 км в Балтийском море. Газпром анализирует, как повлияет ситуация в Дании на график реализации проекта.

«В настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и пуск его до конца года», – добавил он.

Хандога подчеркнул, что «Северный проект – 2» останется рентабельным даже в случае отсрочки запуска.

Напомним, строительство продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Дания остается единственным из пяти государств, так и не выдавшим разрешение на строительство газопровода в Балтийском море.

15 апреля властям Дании была подана третья заявка по маршруту газопровода «Северный поток – 2» в водах южнее острова Борнхольм.

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