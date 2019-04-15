Подана заявка на альтернативный маршрут «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода «Северный поток – 2» в водах южнее острова Борнхольм, это альтернативный вариант прокладки трубопровода.

«Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм», – передает ТАСС сообщение компании.

Заявка подана по решению Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года. Территория в ИЭЗ раньше была спорной между Данией и Польшей и не являлась доступной для разработки каких-либо проектов. Однако теперь договоренность между странами достигнута, хотя еще и не ратифицирована Польшей.

Датское энергетическое агентство просило Nord Stream 2 AG включить в экологическую оценку также вариант прокладки газопровода к югу от острова Борнхольм.

Альтернативный маршрут «Северного потока – 2» понадобился из-за изменений законодательства Дании, где в 2017 году была принята поправка к закону о континентальном шельфе. По ней МИД Дании имеет право отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. Однако в случае альтернативного варианта строительство газопровода уже регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, и МИД Дании проект заблокировать не сможет.

Также в ДЭА находятся еще две заявки от компании Nord Stream 2: еще в апреле 2017 года на основе рекомендаций от властей Дании была подана первая заявка на базовый маршрут, который пересекает территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм.

1 января 2018 года поправка к закону о континентальном шельфе Дании вступила в силу, что дало право МИД Дании налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах по политическим соображениям.

«Решение от Министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Компания Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа», – отмечает компания-оператор «Северного потока – 2».

В итоге в августе 2018 года, спустя восемь месяцев ожидания ответа, компания Nord Stream 2 подала еще одну заявку по альтернативному маршруту через ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма вне датских территориальных вод. Оба маршрута, как подчеркивали эксперты, соответствуют техническим и экологическим требованиям.

«Разработчику проекта, каким является компания Nord Stream 2 AG, сложно понять, по какой причине по прошествии 16 месяцев с момента вступления в силу поправки к закону о континентальном шельфе до сих пор отсутствует какое-либо решение по базовому маршруту в территориальных водах Дании, и почему нет решения по маршруту к северо-западу от Борнхольма при отсутствии каких-либо возражений с точки зрения экологии и безопасности», – заметили в компании.

Отмечается, что требование подачи заявки по третьему варианту маршрута «можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта».

«Подобные действия со стороны властей Дании не только подрывают фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивают свободу укладки трубопроводов на морском дне ИЭЗ в соответствии с конвенцией ООН (UNCLOS) от 1982 года и, поэтому противоречат принципу добросовестности данной конвенции», – отмечает Nord Stream 2.

Сейчас, напоминает компания, практически весь бюджет капитальных затрат проекта уже инвестирован, а в случае задержки запуска газопровода может повыситься уровень цен на газ по всей Европе.

«Европейские семьи и промышленные предприятия будут вынуждены платить 20 млн евро за каждый день задержки», – говорится в сообщении.

В четырех странах разрешения получены, строительство газопровода ведется в России, Финляндии, Швеции и Германии. Уложено более 1 тыс. км двух ниток газопровода.

9 апреля сообщалось, что Газпром уложил по дну Балтийского моря 978 км труб «Северного потока – 2», то есть 40% от общей протяженности газопровода.

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