Газпром уложил 40% «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря

Газпром уложил по дну Балтийского моря 978 км труб «Северного потока – 2», то есть 40% от общей протяженности газопровода, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В Санкт-Петербурге в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялась рабочая встреча председателя правления Газпрома Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн, передает ТАСС.

Стало известно, что «к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб – 40% от общей протяженности газопровода («Северный поток – 2»)».

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа.

Отмечалось, что Франция является одним из ключевых рынков Газпрома в Европе – за пять лет объем экспорта в страну вырос на 58% и в 2018 году достиг 12,9 млрд куб. м.

В 2018 году Газпром поставил во Францию 12,9 млрд куб. м газа – на 5,4% больше, чем в 2017 году (12,3 млрд куб. м).

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Разрешение на строительство газопровода до сих пор не выдала лишь Дания, которая заявляла о намерении заблокировать или отложить реализацию проекта.

Ранее Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся правил работы морских участков газопроводов, в том числе и «Северных потоков».

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на должность руководителя Еврокомиссии Манфред Вебер заявлял, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2». В числе одного из инструментов Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

Глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что «Северный поток – 2» будет реализован даже с учетом внесения поправок в Газовую директиву ЕС.

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