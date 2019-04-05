Новак рассказал о влиянии Газовой директивы ЕС на «Северный поток – 2»

Проект «Северный поток – 2» будет реализован даже с учетом внесения поправок в Газовую директиву ЕС, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Исходя из того проекта (поправок к Газовой директиве), который рассматривался и был принят Европарламентом вчера, можно отметить, что проект будет реализовываться. И, безусловно, он будет реализовываться в рамках этого законодательства, в рамках того, что может быть принято. То есть эти требования Газовой директивы будут исполняться», – цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, необходимо дождаться директивы и только после этого можно будет говорить о конкретных процедурах. На сегодняшний день существует много юридических нюансов.

Ранее Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся правил работы морских участков газопроводов, в том числе и «Северных потоков».

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на должность руководителя Еврокомиссии Манфред Вебер сообщил, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2». В числе одного из инструментов Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

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