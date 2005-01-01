Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве

Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся правил работы морских участков газопроводов, в том числе и «Северных потоков».

Теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом стран ЕС на уровне министров, передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый анбандлинг, то есть когда компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

Ранее депутат Европарламента от Германии, кандидат на должность руководителя Еврокомиссии Манфред Вебер сообщил, что ЕС обладает несколькими инструментами по борьбе с «Северным потоком – 2». В числе одного из инструментов Вебер назвал газовую и экономическую директивы ЕС.

Тем временем немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предложила концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России и сообщила, что намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.

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