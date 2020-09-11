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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным    11 сентября 2020, 14:58
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    «Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами?

    «Нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры в какой момент и на основании чего начинать», – сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на требования Запада возбудить дело об «отравлении» блогера Алексея Навального.

    Представитель Кремля отметил, что «де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка. Российские органы, как отметил Песков, расследуют происшествие. Кроме того, в Москве не исключают новых запросов правоохранителей в Германию по ситуации с Навальным.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что «нелепые действия ФРГ по Навальному будут прекращены». Он также добавил, что РФ заинтересована в получении данных по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия (ОХЗО), однако никаких фактов об отравлении туда не поступало. Ранее эту информацию подтвердили в техническом секретариате организации.

    Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

    Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

    В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

    Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

    «Россия открыто демонстрирует недовольство позицией Берлина по ситуации с Навальным, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Реакция наших партнеров на произошедшее может надолго стать маркером двусторонних отношений, включая политику и экономику. Это будет иметь серьезные последствия».

    По мнению собеседника, после заявлений Пескова, Лаврова и Небензи со стороны России должны последовать действия, которые ранее были невозможны в силу качества взаимоотношений с Германией.

    «Мы рассчитывали на аргументированную позицию Берлина, а получили неадекватность. Даже в самой Германии не понимают, насколько враждебны такие оценки»,

    – отметил Ткаченко.

    «Дальнейшее ухудшение отношений может выразиться в чем угодно, дипломаты большие фантазеры. Ситуация может дойти вплоть до отказа от совместных действий на площадке ООН. Скорее всего, Россия будет постепенно снижать статус и формы двусторонних контактов. Начнет, к примеру, с отмены заседания какой-либо межправительственной комиссии», – предположил политолог.

    «Также надо учитывать тот факт, что Ангела Меркель – «хромая утка», которая заканчивает карьеру. Канцлер Германии действует не так, как раньше. Когда у политика впереди пять лет на посту, он играет по правилам, понимая, что сила действия равна силе противодействия. Но сейчас Меркель не боится последствий, она готова нарушать правила», – считает Ткаченко.

    Немецкий политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что в четверг присутствовал на мероприятии, в ходе которого глава МИД ФРГ пообещал передать все материалы по Навальному в ОЗХО. «Думаю, Берлин сделает официальное заявление о том, что Германия не прячет информацию и хочет международного расследования», – сказал собеседник.

    Рар также отметил, что Германия идет по пути интернационализации конфликта. «Берлин таким образом не ссорится с Россией напрямую, прячась за Западом. Однако такая интернационализация может привести к новым конфликтам, как это было в деле Скрипаля», – допускает политолог.

    «Думаю, ситуация с Навальным скоро разрешится. Он выздоровеет и, возможно, вернется в Россию, где никакой роли играть не будет. Кроме того, никто никогда не сможет доказать происхождение «Новичка» из России. Санкции против Москвы не введут, однако атмосфера будет постоянно портиться. Как только между нашими странами намечается улучшение отношений – сразу же взрывается какая-то бомба», – посетовал Рар.

    С тем, что Берлин вряд ли примет новые санкции против России, соглашается и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Это болезненная тема для ФРГ. Но то, что вопрос приостановки строительства «Северного потока – 2» обсуждается открыто – это негативный момент», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

    Германия не хочет ввязываться в обмен санкционными ударами, тем более в газовой сфере. Это же касается сфер торговли углем, нефтью, металлами и сырьем, считает Юшков. 

    «Все это мы поставляем Германии, получая оттуда промышленные товары. Для них Россия – крупный рынок сбыта. Нам тоже не хочется отказываться от этих товаров. Поэтому для обеих стран санкции будут очень болезненными», – отметил эксперт.

    Однако у потенциального конфликта Москвы и Берлина есть бенефициары, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «В первую очередь от конфликта выиграют США, особенно если на предстоящих выборах победит Джо Байден. Он наверняка постарается вернуть Германию в ряды союзников Вашингтона», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. 

    «В какой-то степени может выиграть и Китай. Пекин и Берлин являются крупными партнерами Москвы в области экономики и технологий. Потому ухудшение отношений России и Германии позволит Китаю выйти на лидирующие позиции в этих вопросах», – считает собеседник.

    «Но Берлин в данном случае наступает на «британские грабли». И если Лондон почти ничего не потерял от конфликта с Россией по «делу Скрипалей», то для Германии потери будут значительными и болезненными», – резюмировал Кортунов.

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