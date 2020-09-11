В Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с Навальным

«Германия не ссорится с Россией напрямую, прячась за Западом. Однако такая интернационализация конфликта может привести к новым инцидентам, как это было в деле Скрипаля», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение Москвы предупредить Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений.

«Я вчера был на мероприятии, где находился глава МИД Германии, и он сказал, что все материалы по Навальному будут предоставлены в Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО). Там Россия сможет взглянуть на результаты анализов. Думаю, Берлин сделает официальное заявление о том, что Германия не прячет информацию и хочет международного расследования», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

Рар также отметил, что Германия идет по пути интернационализации конфликта. «Берлин таким образом не ссорится с Россией напрямую, прячась за Западом. Однако такая интернационализация может привести к новым конфликтам, как это было в деле Скрипаля», – допускает Рар.

«Но, я думаю, ситуация с Навальным скоро разрешится. Он выздоровеет и, возможно, вернется в Россию, где никакой роли играть не будет. Кроме того, никто никогда не сможет доказать происхождение «Новичка» из России. Санкции против Москвы не введут, однако атмосфера будет постоянно портиться. Как только между нашими странами намечается улучшение отношений – сразу же взрывается какая-то бомба», – заключил Рар.

Напомним, в четверг постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.