В Германии предсказали «тихий ужас» в отношениях с Россией с приходом к власти Мерца

«Все-таки Меркель хотела бы вести конструктивные отношения с Москвой, но практически все кандидаты на пост лидера ХДС относятся к России сугубо негативно. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими», – сказал газете ВЗГЛЯД германский эксперт Александр Рар, комментируя серию русофобских выпадов со стороны вероятного преемника Меркель Фридриха Мерца.

«Фридрих Мерц и его окружение выражают то же мнение, что транслируют наши так называемые независимые СМИ – чье руководство связано с трансатлантическими кругами. Это важный фактор, так как «четвертая власть» крайне влиятельна в Европе и Германии в целом, и если они начинают скоординированную кампанию против кого-то, то политики вынуждены с этим считаться», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее Фридрих Мерц, кандидат на пост председателя правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), возможный преемник Ангелы Меркель, в интервью влиятельному изданию Bild назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии. Политик возложил ответственность за приток беженцев в Европу лично на Владимира Путина. «Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых», – заявил Мерц.

Кроме того, возможный кандидат в канцлеры поддержал более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а «исключительно от России». Добавим, что на днях Мерц потребовал ввести временный мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2». В этом позиция вероятного будущего лидера ХДС разительно отличается от линии поведения канцлера Ангелы Меркель. Она, напомним, настаивает, что «СП-2» – сугубо экономический проект, который должен быть доведен до завершения.

«Конструктивные и прагматичные политики группируются вокруг Меркель, – отметил Рар. – Один из возможных кандидатов на пост лидера ХДС – премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет – хочет продолжать прагматичный курс. Если Лашет придет к власти после Меркель, то я за российско-немецкие отношения не боюсь. А если придет Мерц или любой другой кандидат, то будет гораздо хуже. Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими, а отношения с Москвой серьезно осложнятся». Отношения с Россией могут также ухудшиться, если из правительственной коалиции уйдет социал-демократическая партия, и пост главы МИД вместо представителя СДПГ Хайко Мааса займет какой-нибудь активный и последовательный русофоб, отметил Рар.

«Тогда Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша. Это худший сценарий, но доля реализма в нем есть», – полагает немецкий эксперт.

Напомним, что выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Это будут первые выборы парламента ФРГ, в которых ХДС не будет возглавлять Меркель.