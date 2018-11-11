Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» - главной сенсации немецкой политики последних лет на то, чтобы повести Германию по пути Британии?

«Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества», - гласит новая программа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Именно с этой программой «АдГ» пойдет на выборы в Европарламент. То есть в рамках выборов в парламентский орган ЕС немцам предлагается проголосовать за упразднение самого ЕС.

На оговорки насчет «отвергнутых предложений о реформах» можно не обращать внимания. Во-первых, потому, что вести какие-либо переговоры о реформах с «АдГ» Брюссель не будет. Во-вторых, массовый избиратель никогда не вдается в тонкости политической программы, он запоминает главное, а главное в данном случае – выход Германии из ЕС.

Партия «АдГ» была учреждена в 2013-м, и ее членов изначально относили к евроскептикам (обвинения в национализме, правом популизме и т.д. появились позднее), однако тезис о роспуске ЕС возник в партийной программе впервые. Пять лет назад речь шла исключительно о реформе европейского валютного союза и об отказе ФРГ от евро как крайней меры в том случае, если реформировать союз не получится. Предпосылкой для такого лозунга стала финансовая помощь из Берлина и – в меньшей степени – других столиц развитых стран ЕС, направленная на недопущения дефолта в Греции и на Кипре. Проще говоря, «АдГ» была против того, чтобы спасать финансовую систему греков за счет немцев и при этом подчеркивала, что это не популистский, а академические тезис – программу партии разрабатывали довольно статусные экономисты.

Через несколько месяцев после своего учреждения партия набрала 4,7% на выборах в Бундестаг, то есть не смогла пройти в парламент – идею реформирования еврозоны немцам продать не удалось. Но тут грянул миграционный кризис, «АдГ» сместила акценты с зоны евро на прием беженцев и этнический криминал, после чего ее популярность быстро пошла в рост. За серией сенсационных выступлений на региональных выборах, по итогам которых партия получила представителей во всех ландагах т.е. региональных парламентах ФРГ (правда, нигде не заняла первое место, и только в земле Саксония-Анхальт смогла занять второе), последовали новые федеральные выборы: третье место, 12,6% голосов, 94 кресла из 709.

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Сейчас электоральная популярность «АдГ» оценивается еще выше. В сентябре, на фоне протестов в Хемнице ее стали называть второй по популярности партией в Германии. Но громкий заголовок не должен отвлекать от сути – речь тогда шла о рейтинге в 17% при 16% у левой СДПГ, младшего партнера правящей коалиции. Последние опросы дают «АдГ» ненамного меньше – 14%, но она уже не вторая, а третья-четвертая после меркелевского блока ХДС/ХСС (29%) и резко подросших «Зеленых» (21% при тех же 14% у СДПГ). «Зеленые» - это полная противоположность «АдГ» (в первую очередь, по вопросу миграции и немецкой культурной идентичности). Увеличение их популярности – следствие кризиса «традиционных» партий с одной стороны и резкого неприятия «АдГ» частью общества с другой.

В любом случае, количество сторонников «АдГ» меньше, чем желающих выхода ФРГ из ЕС. По разным опросам, проведенных в последние годы, за прощание с Брюсселем выступают от 17% до 29% немцев, а две трети – категорически против этого.

Таким образом, можно предположить, что «АдГ» пытается расширить свою электоральную базу и выкатывает «пробный шар». Если идея Dexit (по аналогии с Brexit, но от Deutschland, самоназвания ФРГ) покажет себя хорошо, ее перенесут в программы для более важных выборов и закрепят в основополагающих партийных документах. Если же «не взлетит», от нее можно будет безболезненно отказаться, сосредоточившись на мигрантах.

Есть подозрение, что все-таки «не взлетит».

Безусловно, выход Берлина из ЕС убьет ЕС, без Германии как экономического локомотива и одновременно главного выгодополучателя Евросоюза это образование теряет всякий смысл и превращается в клуб некоторых стран Европы – либо небольших, либо относительно небогатых. Недаром ЕС воспринимают в основном как альянс Германии и Франции с двумя десятками присоединившихся.

Именно поэтому идея Dexit в ФРГ не слишком популярна: да, многих раздражает Брюссель, но риски и теоретические потери слишком велики.

Во Франции евроскептиков, судя по соцопросам, значительно больше, однако одной из основных причин разгромного поражения Марин Ле Пен на президентских выборах называют ее непримиримую позицию в отношении ЕС. Часть французов (например, фермеры) от прощания с Брюсселем, конечно, выиграет, но многие проиграют – экономика страны и ее внешние рынки (как следствие – рабочие места) слишком сильно привязаны к системе ЕС. В Германии эта привязка еще сильнее.

То, что одна из главных (теперь уже) немецких партий берет лозунг выхода из ЕС на вооружение, конечно, о многом говорит. Еще десять лет назад даже относительный успех евроскептиков и националистов в ФРГ казался немыслимым, теперь же он налицо, чему в равной степени способствовало раздражение евробюрократией, проблема мигрантов и кризис традиционной политической системой в ФРГ.

Однако было бы слишком смелым утверждать, что переход в область радикального евроскептицизма даст «АдГ» критично много дополнительных голосов. Она явно не сможет претендовать и на 29% - именно столько сторонников Dexit давали соцопросы в пиковых значениях (что, кстати говоря, было два с половиной года назад). В первую очередь, потому, что за радикальный пересмотр отношений с Брюсселем также выступает партия «Левые», являющаяся непримиримым оппонентом «АдГ» по большинству других вопросов.

То есть немцу-евроскептику совершенно необязательно голосовать именно за «АдГ», есть и «приличная альтернатива». «Приличная», поскольку мейнстримные СМИ и основные партии последовательно лепят из «АдГ» еnfant terrible германской политики, с которым неприемлемо сотрудничать и даже хвалить грешно, поскольку это «потакание неонацистам».

Разумеется, «неонацисты» (а также «фашисты», «расисты», «антисемиты») – это пропагандистское клеймо. Но под этим клеймом подпишутся и многие россияне, узнав, например, о том, что, по мнению одного из лидеров «АдГ» Александера Гауланда, немецкие солдаты во Вторую мировую войну совершили немало подвигов, которыми нужно гордиться, отделяя от преступлений нацисткой партии. Да, параллельно Гауланд выступает за отмену антироссийских санкций, апеллируя к голосам и деньгам немецкого бизнеса, ведущего дела с Россией, но вопрос Второй мировой в РФ воспринимается куда как болезненнее, чем вопрос санкций.

Так мы подошли к главной причине, по которой выход Берлина из ЕС на платформе «АдГ» представляется крайне маловероятным. В Британии, где евроскептиков всегда было в разы больше, чем в ФРГ, сторонники Брекзит победили во многом случайно, под воздействием ряда локальных факторов и с небольшим отрывом. Вне прямой демократии, то есть референдума Brexit был бы невозможен.

А в Германии, в отличие от Британии, прямая демократия не практикуется. Собственно, референдумы там могут проводиться только по двум вопросам – внесение изменений в конституцию и пересмотр границ страны. Это одно из следствий той самой Второй мировой войны: помятуя об электоральных успехах Гитлера, державы-победительницы запретили ФРГ прямую демократию, ограничив возможность плебисцита вопросами о конституции и о границах.

При этом внесение изменений в германскую конституцию также обложено множественными ограничениями.

Таким образом у «АдГ» есть два пути по выводу ФРГ из ЕС. Первый – набрать на федеральных выборах столько голосов, чтобы можно было сформировать правительство в одиночку. А это более 45%, столько даже блок ХДС-ХСС не набирал в свои лучшие годы.

Второй – добиться проведения референдума о внесении изменений в конституцию, выиграть его, сломить противодействие элит, а потом, уже после конституционной реформы, выиграть еще один плебисцит – по выходу из Евросоюза. Все опросы (в том числе, по конституционной реформе и возможности проведения референдума по Dexit) свидетельствуют, что в обозримой перспективе это невозможно.

Да, кризис политической системы Германии рано или поздно приведет к ее перестройке. Да, проблемы ЕС растут как снежный ком и в конечном итоге вынудят организацию если не к роспуску, то к структурным реформам.

Но вряд ли это станет следствием борьбы «АдГ» за голоса избирателей. Если «карточный домик» и рухнет, то по другим причинам, а от электоральных «нежданчиков» типа Brexit Германию застраховала сама история.