«Альтернатива для Германии» приняла программу с пунктом о выходе из ЕС

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент, прописав в документе возможность выхода страны из состава Европейского союза при условии, что ЕС в ближайшем будущем не претерпит кардинальных изменений.

«Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества», – передает текст документа ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Лидер «АдГ» Александер Гауланд не стал устанавливать конкретную дату возможного выхода Германии из ЕС.

Кроме того, партия призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, «чтобы при любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур».

Напомним, что «Альтернатива для Германии» («АдГ») поднялась на второе место в рейтинге политической популярности в ФРГ.