От Рейхстага потянуло бензинчиком

23 февраля 1933 года было обычным серым днем в Берлине... – так обычно пишут беллетристы из плохоньких. Но тем не менее нашелся один парень, который решил слегка оживить этот серый февральский пейзаж.

Его звали Маринус Ван дер Люббе, и был он голландский коммунист. Он пошел и поджег Рейхстаг. Считается, что это провокация нацистов с целью закрутить гайки кровавого режима. «Инцидент стал поводом для ограничения нацистами гражданских свобод населения и развертывания репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов».

Правда, в 2008-м Ван дер Люббе был амнистирован на основании закона о несправедливых судебных приговорах нацистских судов, что подвешивает версию о провокаторе в очень разреженном воздухе. Не случайно журнал Spiegel срочно провел расследование, чтобы доказать, что Люббе был простым пироманом, а поджигал все-таки начальник штурмовиков Эрнст.

Проблема только в одном – теперь мы знаем цену «расследованиям» Spiegel, равно как и вескому слову Zeit, Stern и т. д. – всему тому, что журнал Compact на свой обложке назвал «СМИ ненависти: журналисты как погромная банда режима». Потому что именно эти славные люди спустя пару часов после выступления граждан в Хемнице начали формировать общественное мнение с использованием выражений «нацистский марш», «охота за иностранцами», «погромщики», «крайне правые экстремисты».

Хозяин Spiegel очень радовался, что ему удалось тонко пошутить про Саксонию – SS-achsen. Они сформировали общественное мнение не только среди мирного обывателя, но и среди иностранных СМИ, особенно родственного леволиберального крыла, и, конечно, им удалось убедить канцлера Меркель в том, что жители бывшей ГДР все насквозь фашисты, нацисты, Розенберги и Гиммлеры. Да так, что мадам просто уволила начальника разведки (на самом деле – политического сыска) Маасена, который посмел доложить, что ничего подобного в городе в те дни не было.

Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия.

Но если смотреть на все, что происходит в Большой коалиции (ХДС/ХСС + СДПГ), которая правит, правит и правит уже который год, то налицо страх и истерика. Страх перед одной маленькой, только что возникшей партией (2013), которая набирает и набирает рейтинги. Не делая для этого, кажется, вообще ничего. При этом СДПГ была образована в 1863-м (с перерывом 1933–1945), ХДС/ХСС – в 1949-м, когда американцы милостиво разрешили им образоваться.

ХДС/ХСС правит страной практически монопольно уже 14 лет и, приняв от канцлера Шредера страну, где был самый высокий уровень жизни, передовая инженерная наука и машиностроение, социальный мир был безмятежен, безработица катилась к нулю, так же как националистическая активность, старательно превратила это все в пустыню, наполненную клубками змей.

До катастрофического решения впустить в страну полтора миллиона мусульман – беженцев того или иного свойства уровень нацизма и количество нацистских ячеек и партий было зеро. Ноль. Или даже минус один.

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Так как самые страшные на тот момент нацисты – так называемая партия NDP – оказалось, в верхушке укомплектованы офицерами того самого политического сыска, чьего главу только что уволили за нелояльность.

Да и новая партия AfD, которой было тогда всего два года, не сильно заморачивалась на иммигрантах, разве что на некоторых аспектах интеграции трех миллионов турок с двумя паспортами и с голосами на выборах всяческих Эрдоганов – ее создавали профессора-экономисты, и она была партией евроскептиков. И тут ба-бах!

Буквально за год тотальной иммиграции миллионов некоторые прозрели и поняли, что Меркель ведет страну в ад. И тут же получили ярлык нацистов, фашистов и всего самого страшного в послевоенной Германии.

AfD только рот открыла, а ей уже его заткнули. Поэтому на выборах 2017 года они стали третьей по величине партией в Бундестаге. Это, конечно, реально скандал, но это показатель того, как к партии и политике Меркель относятся жители страны.

Всех избирателей AfD, конечно, записали в нацисты, крайне правые экстремисты и пожирателей арабских детей. Особенно старалась «качественная пресса», которая уже самым бесстыжим образом обслуживает режим личной власти Меркель. Но они так старались записать всех в нацисты, что люди, которые реально сталкиваются с проблемой беженцев – кто грудью на нож, кто бесконечными поборами «на беженцев» – все они стали вдруг гражданами второго сорта, так как «все лучшее – детям», решили, что, может быть, это не так уж плохо.

И поэтому к осени 2018 AfD, не имея эфиров на ТВ, не имея своих издательских домов типа Шпрингера, да вообще ничего и не делая, стала второй по популярности силой.

Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное – сакральная жертва, массовое убийство фашистами чеченского детского сада, все что угодно – потому что Меркель не отдаст власть, пока ее не вынесут вперед ногами в конце четвертого срока (кто там ахает по поводу сроков ВВП?).

Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов в прошлое воскресенье, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии.

То есть поджог Рейхстага таки состоялся опять. И, конечно, в Хемнице. Было арестовано шесть человек, как пишет все та же «качественная пресса» – группа, которая называет себя «Революция Хемница», строила заговор против правительства и конституционного строя. Вот имамов мечетей в Северном Рейне – Вестфалии с ящиками калашниковых они не могут даже выслать из страны, а тут раскрыли цельный заговор по обрушению демократии.

При этом пресса пишет о том, что именно эти люди занимались погромами и насилием над бедными сирийцами (вообще-то, это опроверг начальник полиции и затем глава МВД, за что ему тоже велели сваливать с поста), и собирали подполье, и, скорее всего, помогали террористической группе NSU, последнюю выжившую членку которой только что осудили (а всего их было трое).

Вот это «скорей всего» – это точно такое же «скорей всего», как у Терезы Мэй. Но никому не важно – «налицо попытка правого переворота в стране» и «AfD виновата во всем».

Это не изложение – это цитата. От Рейхстага потянуло бензинчиком.

AfD уже находится под слежкой – официально – со стороны службы по защите Конституции. А в Берлине громят квартиры активистов партии.

Уроки Гитлера усвоены: «Инцидент стал поводом для ограничения нацистами гражданских свобод населения и развертывания репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов». Вот оно – лицо леволиберальной идеи и практики. А вы чего ждали? История с Трампом нам же уже все показывает наглядно.

А знаете, что хуже всего? Если все-таки AfD ненароком придет к власти – вся эта лживая свора побежит в нее вступать и ее обслуживать, пытаясь быть святее папы римского. И вот тогда начнется по-настоящему.