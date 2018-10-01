От Рейхстага потянуло бензинчиком

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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Как группе спецназа «Вымпел» удалось арестовать Руцкого без единого выстрела

Спецназ не столько арестовывал Руцкого, сколько охранял егоФото: Reuters
«Я построил свою группу и обратился к офицерам: «В сложившейся ситуации я не имею морального права вам приказывать. Но я считаю своим долгом постараться разрешить ситуацию мирным путем», – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса Дмитрий Герасимов. В октябре 1993 года именно он командовал элитным подразделением спецназа «Вымпел», которое арестовывало Руцкого и Хасбулатова. Теперь он вспоминает, как это происходило. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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          Игорь Мальцев

          От Рейхстага потянуло бензинчиком

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 3 октября 2018, 11:12

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          23 февраля 1933 года было обычным серым днем в Берлине... – так обычно пишут беллетристы из плохоньких. Но тем не менее нашелся один парень, который решил слегка оживить этот серый февральский пейзаж.

          Его звали Маринус Ван дер Люббе, и был он голландский коммунист. Он пошел и поджег Рейхстаг. Считается, что это провокация нацистов с целью закрутить гайки кровавого режима. «Инцидент стал поводом для ограничения нацистами гражданских свобод населения и развертывания репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов».

          Правда, в 2008-м Ван дер Люббе был амнистирован на основании закона о несправедливых судебных приговорах нацистских судов, что подвешивает версию о провокаторе в очень разреженном воздухе. Не случайно журнал Spiegel срочно провел расследование, чтобы доказать, что Люббе был простым пироманом, а поджигал все-таки начальник штурмовиков Эрнст.

          Проблема только в одном – теперь мы знаем цену «расследованиям» Spiegel, равно как и вескому слову Zeit, Stern и т. д. – всему тому, что журнал Compact на свой обложке назвал «СМИ ненависти: журналисты как погромная банда режима». Потому что именно эти славные люди спустя пару часов после выступления граждан в Хемнице начали формировать общественное мнение с использованием выражений «нацистский марш», «охота за иностранцами», «погромщики», «крайне правые экстремисты».

          Хозяин Spiegel очень радовался, что ему удалось тонко пошутить про Саксонию – SS-achsen. Они сформировали общественное мнение не только среди мирного обывателя, но и среди иностранных СМИ, особенно родственного леволиберального крыла, и, конечно, им удалось убедить канцлера Меркель в том, что жители бывшей ГДР все насквозь фашисты, нацисты, Розенберги и Гиммлеры. Да так, что мадам просто уволила начальника разведки (на самом деле – политического сыска) Маасена, который посмел доложить, что ничего подобного в городе в те дни не было.

          Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

          Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия.

          Но если смотреть на все, что происходит в Большой коалиции (ХДС/ХСС + СДПГ), которая правит, правит и правит уже который год, то налицо страх и истерика. Страх перед одной маленькой, только что возникшей партией (2013), которая набирает и набирает рейтинги. Не делая для этого, кажется, вообще ничего. При этом СДПГ была образована в 1863-м (с перерывом 1933–1945), ХДС/ХСС – в 1949-м, когда американцы милостиво разрешили им образоваться.

          ХДС/ХСС правит страной практически монопольно уже 14 лет и, приняв от канцлера Шредера страну, где был самый высокий уровень жизни, передовая инженерная наука и машиностроение, социальный мир был безмятежен, безработица катилась к нулю, так же как националистическая активность, старательно превратила это все в пустыню, наполненную клубками змей.

          До катастрофического решения впустить в страну полтора миллиона мусульман – беженцев того или иного свойства уровень нацизма и количество нацистских ячеек и партий было зеро. Ноль. Или даже минус один.

          Так как самые страшные на тот момент нацисты – так называемая партия NDP – оказалось, в верхушке укомплектованы офицерами того самого политического сыска, чьего главу только что уволили за нелояльность.

          Да и новая партия AfD, которой было тогда всего два года, не сильно заморачивалась на иммигрантах, разве что на некоторых аспектах интеграции трех миллионов турок с двумя паспортами и с голосами на выборах всяческих Эрдоганов – ее создавали профессора-экономисты, и она была партией евроскептиков. И тут ба-бах!

          Буквально за год тотальной иммиграции миллионов некоторые прозрели и поняли, что Меркель ведет страну в ад. И тут же получили ярлык нацистов, фашистов и всего самого страшного в послевоенной Германии.

          AfD только рот открыла, а ей уже его заткнули. Поэтому на выборах 2017 года они стали третьей по величине партией в Бундестаге. Это, конечно, реально скандал, но это показатель того, как к партии и политике Меркель относятся жители страны.

          Всех избирателей AfD, конечно, записали в нацисты, крайне правые экстремисты и пожирателей арабских детей. Особенно старалась «качественная пресса», которая уже самым бесстыжим образом обслуживает режим личной власти Меркель. Но они так старались записать всех в нацисты, что люди, которые реально сталкиваются с проблемой беженцев – кто грудью на нож, кто бесконечными поборами «на беженцев» – все они стали вдруг гражданами второго сорта, так как «все лучшее – детям», решили, что, может быть, это не так уж плохо.

          И поэтому к осени 2018 AfD, не имея эфиров на ТВ, не имея своих издательских домов типа Шпрингера, да вообще ничего и не делая, стала второй по популярности силой.

          Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное – сакральная жертва, массовое убийство фашистами чеченского детского сада, все что угодно – потому что Меркель не отдаст власть, пока ее не вынесут вперед ногами в конце четвертого срока (кто там ахает по поводу сроков ВВП?).

          Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов в прошлое воскресенье, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии.

          То есть поджог Рейхстага таки состоялся опять. И, конечно, в Хемнице. Было арестовано шесть человек, как пишет все та же «качественная пресса» – группа, которая называет себя «Революция Хемница», строила заговор против правительства и конституционного строя. Вот имамов мечетей в Северном Рейне – Вестфалии с ящиками калашниковых они не могут даже выслать из страны, а тут раскрыли цельный заговор по обрушению демократии. 

          При этом пресса пишет о том, что именно эти люди занимались погромами и насилием над бедными сирийцами (вообще-то, это опроверг начальник полиции и затем глава МВД, за что ему тоже велели сваливать с поста), и собирали подполье, и, скорее всего, помогали террористической группе NSU, последнюю выжившую членку которой только что осудили (а всего их было трое).

          Вот это «скорей всего» – это точно такое же «скорей всего», как у Терезы Мэй. Но никому не важно – «налицо попытка правого переворота в стране» и «AfD виновата во всем».

          Это не изложение – это цитата. От Рейхстага потянуло бензинчиком.

          AfD уже находится под слежкой – официально – со стороны службы по защите Конституции. А в Берлине громят квартиры активистов партии. 

          Уроки Гитлера усвоены: «Инцидент стал поводом для ограничения нацистами гражданских свобод населения и развертывания репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов». Вот оно – лицо леволиберальной идеи и практики. А вы чего ждали? История с Трампом нам же уже все показывает наглядно.

          А знаете, что хуже всего? Если все-таки AfD ненароком придет к власти – вся эта лживая свора побежит в нее вступать и ее обслуживать, пытаясь быть святее папы римского. И вот тогда начнется по-настоящему.


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