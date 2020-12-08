Эксперт: В Москве пришли к выводу, что специальных отношений с Берлином больше нет

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал несколько важных заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова касательно отношений России с ЕС и с Германией в частности, предположив, что в Москве пришли к выводу, что никаких специальных отношений с Берлином больше нет.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал сегодня несколько важных заявлений касательно отношений России и ЕС, в частности ведущего государства Евросоюза – Германии. На ежегодном собрании РСМД глава МИД заметил, что «судя по всему Евросоюз отказался от притязаний на роль одного из полюсов в объективно формирующейся многополярной системе и полностью ориентируется на США. Линия ФРГ по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС. У французов несколько иная позиция. Доминирующей представляется тенденция на отказ Евросоюза от амбиций на «полюс» в многополярном мироустройстве. Если Франция захочет претендовать на эту роль, посмотрим, что получится». Отдельно министр упомянул концепцию «фиктивного мультилатерализма, сочиненную немцами и французами». Последние «продвигают ее, предъявляя всему миру позицию и инициативы ЕС как не подлежащие сомнению, как пример для всех остальных», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

«После заседания РСМД глава [российского] внешнеполитического ведомства [Сергей Лавров] отправился на встречу с делегацией [немецкой] парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», где прямо дал понять, что данный визит – зеркальный ответ на политику Берлина», – добавил Лукьянов, после чего процитировал главу МИД России.

«Со своей стороны никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозицией. Причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских фракций, а с несистемными деятелями... Когда Министр иностранных дел ФРГ Х.Маас бывает в Москве, он всегда встречается с людьми, критикующими политику Кремля, и никаких попыток возбранять такого рода контакты с нашей стороны не предпринимается. В свою очередь когда представители нашей несистемной оппозиции агрессивно критикующие власти Российской Федерации, бывают в Берлине, их принимают в Министерстве иностранных дел на высоком уровне и считают это само собой разумеющимся», – процитировал Лукьянов министра иностранных дел России Лаврова.

«Если встречу с крайне правым крылом германского политического спектра стоит считать именно демонстративной, то высказывание об отказе ЕС с подачи Германии от претензий на самостоятельную роль в мире – концептуальное. В Москве, надо думать, пришли к выводу, что никаких специальных отношений с Берлином больше нет, а учитывая вероятных сменщиков Ангелы Меркель на посту канцлера – в обозримой перспективе и не будет», – заметил Лукьянов.

По его мнению, «казус с Алексеем Навальным стал последней каплей». Москву он «поразил именно своей иррациональностью и необязательностью», поскольку шел вразрез с прагматическими интересами обеих стран.

«Но эрозия прежнего восприятия «оси Москва-Берлин» как чего-то особенного началась давно. Теперь оно закончилось вместе с традиционными мечтаниями о том, что континентальная Европа в новых мировых условиях начнет эмансипироваться от трансатлантической идентичности в сторону чего-то более самостоятельного. И главным препятствием на пути такой гипотетической эмансипации является Германия. Отсюда и пас в сторону Франции, впрочем, несколько иронический», – указал Лукьянов.

«Когда два месяца назад Сергей Лавров заявил о готовности прервать на время диалог с ЕС по причине его безрезультатности, речь шла именно об институтах Союза, а не отказе от разговора с Европой как таковой. Сейчас начинают пересматриваться отношения с конкретными странами – в зависимости как от их позиции в отношении России, так и от роли внутри ЕС. Это завершение очень значимого этапа российской внешней политики, который начался после распада СССР (точнее – еще до, но в другой форме) и начало чего-то совсем другого», – подчеркнул эксперт.

Напомним, во вторник глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии» заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина. Делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы.

В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине». При этом он подчеркнул, что «любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе».

В конце октября Лавров отметил, что инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за произошедшего с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире и стремление Брюсселя ставить себя вне закона. Лавров предупредил, что Москва не оставит без должной реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства». При этом министр иностранных дел выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл и в итоге диалог России с Евросоюзом будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.

Отношения Германии и России ухудшились на фоне дела об «отравлении» блогера Алексея Навального, под предлогом чего Евросоюз и Великобритания ввели санкции против шести россиян и научного института. Москва в свою очередь ввела ответные санкции против Евросоюза. При этом Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме Навального выявлено не было. В Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд». Москва неоднократно призывала Берлин отказаться от агрессивной риторики.