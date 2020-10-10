Москва назвала «Новичок» западным брендом

Отравляющее вещество «Новичок» – западный бренд, он синтезирован там, и есть в 140 странах, в России такого вещества нет, заявило министерство иностранных дел.

«Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» – чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД подчеркнул, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под международным контролем, процесс завершился 27 сентября 2017 года. В октябре того же года генеральный директор технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в России, напомнили в ведомстве.

Также Москва обратила внимание на выступление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который «отметился очередной порцией обвинений, угроз и инсинуаций» в адрес России в 7 октября бундестаге.

Проведенные в Омске исследования по биоматериалам блогера Алексея Навального не выявили наличия следов отравления боевым химическим веществом, их не нашли и врачи немецкой клиники Charite, где лежал пациент, отметили в МИД.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ситуации с Навальным должно стать подтверждение факта совершения против него преступных деяний, для запуска соответствующих процедур нужны результаты анализов блогера, указали в министерстве. Эти анализы германская сторона отказывается передавать России, а заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить потерпевший или его представитель, для этого недостаточно. На этом основании проводится только доследственная проверка.

«Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Мааса из предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса (именно об этом он говорил депутатам). Не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела. Это обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей А.Навального, гражданки Марии Певчих, проживающей в Великобритании, другие важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным», – добавили в МИД.

Москва призывает Берлин выполнить обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней, Германии нужно объясниться, подчеркнули в министерстве. «Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны», – отметили там.

Слова Мааса об абсурдности претензий России к Германии и ОЗХО не выдерживают никакой критики, говорится в сообщении. Все, что нужно российской стороне – получить «правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения всеобъемлющего, объективного и непредвзятого расследования всех обстоятельств произошедшего с Навальным инцидента», пояснили в МИД.

«Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами. В очередной раз призываем ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Навальным», – заключили в министерстве.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».