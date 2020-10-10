Москва назвала «Новичок» западным брендом

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
Разделы

Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
Перейти в раздел…

У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
Перейти в раздел…

Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Спецназ задержал Алмазбека Атамбаева в особняке в Кой-Таше
    Москва назвала «Новичок» западным брендом В США появились адресованные мертвым гражданам бюллетени для голосования Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса Комиссия объявила о переносе вторых дебатов Трампа и Байдена
    Косачев оценил соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня Минобороны НКР заявило об ожесточенных боях на южном направлении Благодаря снимкам из космоса обнаружено загрязнявшее воду судно на Камчатке Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей отопления
    ОМОН помешал сторонникам Фургала установить палатки в центре Хабаровска Саакашвили заявил об охотящихся на него грузинских бандитах Ким Чен Ын объяснил наращивание военной мощи КНДР Синоптики рассказали о погоде в столице

    Главная тема


    Греки повторили Нюрнбергский процесс над прорусской партией

    вооруженный конфликт


    Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

    данные следствия


    Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

    стратегические вооружения


    США потребовали заморозить число ядерных боеголовок для продления ДСНВ

    Видео

    плацдарм для удара


    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    экс-канцлер ФРГ


    Навальный натравил немцев на Шредера

    «Северный поток – 2»


    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    конфликт в карабахе


    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    Либеральный интернационал


    Игорь Мальцев: Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

    Магия Битлз


    Владимир Можегов: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

    Что воля, что неволя


    Алексей Алешковский: Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Москва назвала «Новичок» западным брендом

       10 октября 2020, 14:18
    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Отравляющее вещество «Новичок» – западный бренд, он синтезирован там, и есть в 140 странах, в России такого вещества нет, заявило министерство иностранных дел.

    «Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» – чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    МИД подчеркнул, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под международным контролем, процесс завершился 27 сентября 2017 года. В октябре того же года генеральный директор технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в России, напомнили в ведомстве.

    Также Москва обратила внимание на выступление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который «отметился очередной порцией обвинений, угроз и инсинуаций» в адрес России в 7 октября бундестаге.

    Проведенные в Омске исследования по биоматериалам блогера Алексея Навального не выявили наличия следов отравления боевым химическим веществом, их не нашли и врачи немецкой клиники Charite, где лежал пациент, отметили в МИД.

    Основанием для возбуждения уголовного дела по ситуации с Навальным должно стать подтверждение факта совершения против него преступных деяний, для запуска соответствующих процедур нужны результаты анализов блогера, указали в министерстве. Эти анализы германская сторона отказывается передавать России, а заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить потерпевший или его представитель, для этого недостаточно. На этом основании проводится только доследственная проверка.

    «Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Мааса из предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса (именно об этом он говорил депутатам). Не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела. Это обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей А.Навального, гражданки Марии Певчих, проживающей в Великобритании, другие важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным», – добавили в МИД.

    Москва призывает Берлин выполнить обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней, Германии нужно объясниться, подчеркнули в министерстве. «Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны», – отметили там.

    Слова Мааса об абсурдности претензий России к Германии и ОЗХО не выдерживают никакой критики, говорится в сообщении. Все, что нужно российской стороне – получить «правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения всеобъемлющего, объективного и непредвзятого расследования всех обстоятельств произошедшего с Навальным инцидента», пояснили в МИД.

    «Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. В качестве ответа мы получаем агрессивную риторику и откровенное манипулирование фактами. В очередной раз призываем ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Навальным», – заключили в министерстве.

    Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

    Еще до публикации доклада ОЗХО ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

    Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •