Лавров исключил «игру в одни ворота» в отношениях с ЕС

Москва адекватно реагирует на недружественные действия ЕС и остается открытой к диалогу, но «игры в одни ворота» не допустит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Адекватно реагируя на недружественные действия, мы, тем не менее, сохраняем открытость к диалогу с Евросоюзом, который остается нашим важным торгово-экономическим партнером. Налицо устойчивый интерес бизнеса обеих сторон к углублению взаимовыгодной кооперации. Не теряет своего значения российско-есовское сотрудничество в сфере энергетики. Имеется ряд областей, в которых объективно востребовано сопряжение усилий. В их числе – противодействие новым вызовам и угрозам, кризисное регулирование, здравоохранение, климат, защита персональных данных, искусственный интеллект», – заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«При этом европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. «Игры в одни ворота» мы не допустим. Односторонних жестов «доброй воли» с нашей стороны не будет. Рассчитываем, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх. Мы и здесь готовы подождать», – добавил он.

Лаврор также указал на то, что «отношения с Евросоюзом находятся в кризисе – и не по нашей вине».

По словам министра «сегодня ЕСовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России».

«Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан ЕСовцы уступают только американцам», – указал министр. По его словам, «в европейских СМИ не прекращается масштабная антироссийская кампания».

«В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные «правила» по ходу «игры», – продолжил Лавров.

«При этом нам говорят, что Россия может «заслужить право» иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает», – отметил он.

Ранее Лавров заверил, что Москва не оставит без должной реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства». Министр иностранных дел выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл и в итоге диалог России с Евросоюзом будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости.