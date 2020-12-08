Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина

Отношениям Москвы и Берлина необходима перезагрузка, нарастание трансграничных угроз требует диалога между странами, а не нагнетания конфронтации, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией партии «Альтернатива для Германии» в Москве.

«У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего, нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требуют как раз диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации, не попыток воспрепятствовать диалогу», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, «в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям – межправительственной, межпарламентской, межобщественной – обретает особое значение на данном этапе».

Он отметил, что приезд немецких политиков в Россию является хорошей возможностью такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. «Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас называется перезагрузкой», – подчеркнул российский министр.

В то же время Лавров указал, что Россию удивили попытки Берлина препятствовать визиту «Альтернативы для Германии». «У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке. Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия», – заявил Лавров.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии». Делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы. Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд не смог вылететь с визитом в Москву по состоянию здоровья, его заменит сопредседатель партии Тино Крупалла.