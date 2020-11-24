Москва призвала Берлин отказаться от агрессивной риторики

Политика Берлина по отношению к России наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, Москва призывает Германию отказаться от агрессивной риторики и вернуться к диалогу, заявил первый замглавы МИД России Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.

В ходе встречи проанализированы состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время. Титов обратил внимание на конфронтационный курс ФРГ в отношении России, который проявляется в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству, говорится в сообщении на сайте министерства.

«Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии», – отметили в МИД России.

Титов обсудил с послом Германии также обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, отношения Германии и России ухудшились на фоне дела об «отравлении» блогера Алексея Навального. Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела санкции против Евросоюза в связи с делом Навального.

При этом Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».