В Германии отреагировали на российские санкции

Берлин считает необоснованными санкции Москвы против представителей ФРГ, заявили в МИД Германии.

«С точки зрения федерального правительства, они [ответные меры] являются необоснованными», – отметили в ведомстве. Там уточнили, что дело блогера Алексея Навального не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина, передает ТАСС.

В МИД также сказали, что Россия уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии, но «другие детали не были приведены».

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.