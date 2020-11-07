В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?

Вопрос №1: Почему Навальный не возвращается в Россию?

Стационарное лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite завершилось еще в конце сентября. После месяца терапии врачи заявили, что считают возможным полное выздоровление пациента. Навальный, еще недавно «смертельно отравленный», вскоре после выписки дал примерно трехчасовое интервью другому блогеру, Юрию Дудю, пообещав вернуться на родину. Но не уточнил, как долго он еще собирается пробыть в Германии.

По состоянию на начало ноября Навальный по-прежнему живет под охраной в курортном городке Ибах близ немецко-швейцарской границы. Немецкий политолог русского происхождения Александр Сосновский назвал в своем Telegram-канале примерную сумму проживания семьи Навальных в домике в Ибахе – минимум 4400 евро или около 400 тыс. рублей в месяц. Сосновский усомнился в том, что проживание на одном из самых дорогих курортов Шварцвальда оплачивает экс-олигарх Евгений Чичваркин – у этого бизнесмена миллионные долги, отметил эксперт. Спонсор домика в Ибахе остается загадкой, но еще большие вопросы вызывает нежелание Навального выполнить обещание и вернуться в Россию.

Свою версию высказал адвокат Шота Горгадзе. Блогер тянет время, так как в России против него ведется расследование об оскорблении ветерана на фоне истекающего условного приговора по другому делу, предположил юрист.

Еще летом, после истории с оскорблением Навальным ветерана московский главк Следственного комитета возбудил дело по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс. Горгадзе также напомнил, что в 2014 году по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» Навальному присудили условный приговор с испытательным сроком в пять лет. Из-за нарушений условий испытательного срока, он продлевался и должен будет закончиться в этом декабре.

По мнению Горгадзе, «с 1 января 2021 года Алексей Навальный, несмотря на уже вынесенные приговоры по уголовным делам, а также недавно возбужденное новое уголовное дело по факту оскорбления ветерана, будет чист перед российской Фемидой и может продолжать с чистого листа».

Ранее похожую версию того выдвинул адвокат Дмитрий Аграновский. «По странному совпадению» уголовное преследование Навального в случае его отсутствия в России до конца этого года в силу процессуальных причин прекращается. Он с 1 января 2021-го чист перед законом... Вот ведь какая удача-то! Так что ждем его в России после Нового года и никак не раньше», – уверен Аграновский.

Вопрос №2: Были ли задействованы западные спецслужбы?

В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сделал заявление, согласно которому российская разведка располагала данными о подготовке намеренной провокации в среде российской оппозиции.

«Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», – сказал руководитель СВР в интервью РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что по оперативным данным, в качестве одного из вариантов обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве. Глава российской спецслужбы добавил, что СВР неизвестно, была ли обозначена ли конкретная «жертва», «но, к сожалению, этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине». У разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным, отметил Нарышкин.

Вопрос №3: От чего в действительности Навальному стало плохо?

По версии, которую сейчас активно продвигают на Западе и озвучивает сам Навальный, его жена и его окружение, блогер стал жертвой боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок». Считается, что из-за воздействия этого препарата (который, по словам разработчиков, стопроцентно летален). Но эта версия противоречит словам, сказанным самой Юлии Навальной.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило: супруга блогера говорила российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет, направленных на похудение. Навальный «ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что российские врачи по результатам проведенных химико-токсикологических исследований обнаружили у Навального обострение хронического панкреатита, нарушение углеводного обмена. В МВД подчеркнули, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев склонен соглашаться с утверждениями МВД. «Когда господин Навальный оказался в клинике в состоянии комы и его жизнь висела на волоске, его жена Юлия вынуждена была сообщить врачам о заболеваниях мужа абсолютно все. В частности, рассказала, что он лечился от панкреатита. Известно, что при подобном диагнозе нельзя употреблять ни алкоголь, ни острую пищу. Однако в Томске, как уже известно, Навальный и выпивал, и заказывал еду в китайских ресторанах. Немудрено, что у него мог обостриться панкреатит», – сказал собеседник газете ВЗГЛЯД.

Как пояснил Матвейчев, на тот же диагноз указывает назначенное ему лечение, в частности, дозы атропина, с помощью которого лечат панкреатит. «Еще одной уликой оказался доктор Кай-Уве Экардт из клиники Шарите, которого Навальный потом публично благодарил за свое спасение. Этот доктор – отнюдь не токсиколог, а специалист по обмену веществ. Лечит панкреатиты и диабеты», – отметил Матвейчев.

Вопрос №4: Что западные лаборатории обнаружили в анализах?

Еще 2 сентября правительство Германии подало как подтвержденный факт, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Берлине ссылались на данные токсикологов министерства обороны ФРГ, и не только – утверждалось, что к выводам об отравлении «Новичком» якобы пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Однако спустя несколько месяцев европейские власти и эксперты так и не обнародовали данные, подтверждающие их версию, которую они преподносят в качестве бесспорной. В начале октября в техническом секретариате Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) объявили: две сертифицированные лаборатории обнаружили в анализах Навального «биомаркеры ингибитора холинэстеразы», похожие на определенные токсичные химикаты. Заявлению предлагалось верить на слово.

«16 октября с разрешения Берлина по линии ОЗХО был распространен доклад, из которого были тщательно вымараны все химические формулы, способные помочь прояснить биохимическую природу «отравления» А.Навального», – отмечается в заявлении российского МИДа. Указывается, что цензура доклада ОЗХО была произведена по требованию германской стороны. «Возникают вполне оправданные вопросы – что скрывают наши немецкие контрагенты, и обнародования чего они боятся?», – отметили в МИДе.

Упомянутый в докладе ОЗХО факт наличия «биомаркеров ингибитора холинэстеразы» сам по себе тоже ничего не доказывает. Российские врачи еще в первые дни после госпитализации Навального сочли неправдоподобной гипотезу отравления блогера ингибиторами холинэстеразы. Симптомы не соответствуют признакам этого вида интоксикации, говорил тогда заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины университета имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.

Тот же факт отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов – по его мнению, в больнице в Омске у пациента не было заметно клинических проявлений, свойственных такому отравлению.

Вопрос №5: Что за люди сопровождали Навального и кто прилетал за ним?

Еще один эпизод в истории с отравлением Навального, который не спешит раскрывать его команда – кто сопровождал блогера во время перелета из Омска. Помимо супруги рядом с Навальным находилась другая женщина – Мария Певчих. Именно она якобы вывезла в Германию бутылку со следами яда из гостиничного номера в томской гостинице и она же сопровождала Навального в поездке по Сибири.

Формально, Певчих сотрудница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, но директор ФБК Иван Жданов признал, что «не знает эту девушку». Певчих рассказывала о том, что ее знают многие журналисты, об этом же в интервью Дудю говорил и Навальный. Однако так и остлось непроясненным, каким именно журналистам известна Певчих. Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов называет «известную всем расследовательницу» серой мышкой, и предполагает, что она – «связующий агент между Навальным и иностранными заказчиками». Сейчас Певчих находится в Лондоне.

При этом в МВД констатируют: бывшие с Навальным в Томске сотрудники ФБК Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров уклоняются от явки к следователю, что «свидетельствуют о хорошо спланированной провокации».

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Загадочная личность была и среди медиков, которые прибыли из Германии в Омск за Навальным, отмечал журналист Максим Кононенко. Флориан Пенц упоминается на сайте университетской клиники Гейдельберга, «но упоминается как призрак, как тень» – нет фотографии, не указана должность, не сообщается биография, его нет на сайтах по поиску работы. Аккаунт Пенца в Facebook закрыт, на фото он нигде не фигурирует как врач. «Он вроде сменил несколько мест работы – нигде нет никаких следов его пребывания». Пенц довольно таинственная фигура, «типа как Мария Певчих наша любимая – вроде бы вот она есть – а ее нигде нет», делает вывод Кононенко.

«Уже известно: когда эти люди прилетели в Омск, то сразу посмотрели на состояние Навального, проверили, как его лечат, убедились, что все нормально – и пошли спать, – напоминает Матвейчев. – А потом, когда уже можно было улетать вместе с пациентом, они медлили несколько часов, дожидаясь, пока Мария Певчих приедет из Новосибирска, чтобы ее с собой захватить».

Как полагает эксперт, прибывшие из Германии люди, вероятно, внушили себе, что Певчих вот-вот попадет в руки ФСБ, даст показания на детекторе лжи, расколется как слабая женщина. «Похоже, в тот момент важен был уже не столько Навальный, сколько Певчих, которую нужно было срочно вывезти из страны. Вот почему к Навальному в немецком самолете под видом фельдшеров прикрепили абсолютно «левых» людей – скорее всего, сотрудников иностранных спецслужб, которые в самолете дожидались Певчих. Им надо было вызволить своего агента», – предположил собеседник.