В отношении Навального возбудили дело за оскорбление ветерана

Московские следователи возбудили дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета» за оскорбление ветерана Игната Артеменко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Отмечается, что 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что петицию с требованием привлечь к ответственности блогера Алексея Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил после этого газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Ему поставили диагноз «стенокардия» – у ветерана произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального о ветеране Игнате Артеменко.

«Сравнение его (Артеменко) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ», – заявил Моисеев.

В ОП также призвали СК проверить оскорбление Навальным ветерана, юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.

У штабов Навального в регионах состоялись одиночные пикеты. Участники пикетов призвали Навального и его сторонников извиниться перед ветераном. «Оскорбление ветерана – оскорбление нашей истории, оскорбление каждого из нас. Скажем «нет» осквернителям нашей истории, скажем «нет» тем, кто оправдывает нацизм, и унижает наших ветеранов. У штаба Навального в Ижевске и по всей нашей Родине скажем «нет» Навальному», – написал один из пикетчиков у себя на странице в соцсети.