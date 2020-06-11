Эксперт: Навальный покусился на святое

«Навальный мог обойти тему ветеранов, но в данном случае он вышел за рамки приличия и покусился на святое», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, комментируя оскорбление Алексеем Навальным ветерана ВОВ Игната Артеменко. В четверг петиция с требованием привлечь к ответственности блогера собрала более 10 тысяч подписей.

«Есть вещи, к которым следует относиться очень тонко и деликатно, и лучше вообще не говорить о них плохо: это вопросы веры, родителей, семьи и тема героев Великой Отечественной войны», – рассказал руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

«В своем ролике Навальный мог обойти тему ветеранов. Например, он мог высказаться в адрес любого другого человека или политика. И, в принципе, каждый из нас терпимо относится к оппозиционным выступлениям. Это нормально для демократического государства. Но в данном случае Навальный вышел за рамки приличия и покусился на святое», – отметил собеседник.

«По сути, своим низким и подлым выступлением Навальный сам о себе все сказал. Из его чана льется жидкость, состав и запах которой вполне очевидны. Думаю, здравомыслящие люди сделают из этого соответствующие выводы», – заключил Киселев.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

В среду стало известно, что петиция с требованием привлечь к ответственности Навального, оскорбившего ветерана, собрала более 10 тысяч подписей.

Во вторник внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД