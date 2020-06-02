Юрист Ремесло написал заявление на Навального в прокуратуру и СК из-за оскорбления ветерана

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Ремесло также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

«2 июня 2020 года гражданин РФ Навальный Алексей Анатольевич сделал в принадлежащих ему соцсетях Telegram и Twitter публикации следующего содержания с приложением видеоролика телеканала RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», – пишет Ремесло в Telegram.

При этом он отмечает, что на 38 секунде ролика запечатлен участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

«Таким образом, Навальный, назвав ветерана ВОВ Артеменко «продажным холуем», совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ», – добавил юрист.

Кроме того, Ремесло напомнил, что ранее активисты Навального организовали атаку на сайт «Бессмертного полка», присылая фотографии нацистских преступников. «По данному факту возбужден ряд уголовных дел, которые расследуются Следственным комитетом. Сам Навальный никак не прокомментировал и не осудил действия своих активистов», – пишет Ремесло, отмечая при этом, что множество активистов в команде Навального ранее придерживались нацистских взглядов.

«Таким образом, с учетом этих фактов и последних действий Навального, данный гражданин может стоять за атакой на «Бессмертный полк» и иными преступлениями. В связи с изложенным, прошу привлечь Навального к административной ответственности, а также проверить, не содержится ли в его действиях состава преступления», – добавил юрист.

Он также попросил проверить Навального на причастность к действиям его сторонников, направленных на реабилитацию нацизма.

Ранее Ремесло заявил, что одним из задержанных в субботу по деле о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк» является «левый экстремист» и член «Ленинского коммунистического союза молодежи» (ЛКСМ), организованного Сергеем Удальцовым.