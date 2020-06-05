Адвокат Зорин предложил ветерану ВОВ помощь в защите от нападок Навального

Адвокат и общественный деятель Александр Зорин предложил ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко свою помощь в защите его чести и достоинства в суде.

«С большим возмущением наблюдаю, как сетевой блогер Алексей Навальный в очередной раз совершает попытки покуситься на честь и доброе имя наших сограждан. Особым цинизмом выглядит то, что Навальный выбрал для объекта диффамационного покушения ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, снявшегося в ролике RT о поправках к Конституции России, как раз в год празднования 75-летия Великой победы нашего народа над фашистской Германией», – написал защитник в Facebook.

«Убежден в важности правовой реакции на подобную выходку Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко и готов стать его защитником в суде, если, конечно ветеран захочет призвать к юридическому ответу этого блогера за диффамацию», – подчеркнул Зорин.

«Думаю, не стоит даже привлекать в этом случае специалистов в области лингвистики, достаточно взглянуть в Википедию, чтобы увидеть что слово «холуй» имеет резкий негативный оттенок, а если еще добавить сюда «продажный» и «позор страны», то полагаю, что в соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, имеются все основания для судебной защиты чести и доброго имени Игната Сергеевича, под изображением которого Навальный разместил эти выражения», – подчеркнул Зорин.

По его словам, очевидно, что ветеран Артеменко – это гордость страны.

«Обвинения в продажности как факте для общественного осуждения выглядят голословно, что позволяет задействовать механизм правовой защиты, закрепленный в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, гласящей о том, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности», – пояснил адвокат.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».