Адвокат Зорин предложил ветерану ВОВ помощь в защите от нападок Навального

Взгляд
5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
Разделы

Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
Перейти а раздел…

Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие штрафы за разливы топлива

    США − полицейское государство

    Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
          • Традиционный на избирательном участке

          • Онлайн-голосование через интернет

          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство в Праге назвало высылку дипломатов «сфабрикованной провокацией»
              Путин поручил оценить состояние хранилищ топлива после ЧП в НорильскеГенерал МВД: Полицейских США ставят на колени шерифы ради выборовЧехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон гратаВОЗ оценила последствия отказа от прививок от коронавируса
              Потанин пообещал Путину оплатить ликвидацию последствий ЧС в НорильскеУмерла радиоведущая Юлия НоркинаИзраильский дипломат усомнился в «стремительном упадке» СШАСекретарь СНБО Украины пообещал дожить до «распада» России
              Стало известно об оправдании застреливших екатеринбуржца бойцов РосгвардииНемецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат«Коммунисты России» потребовали не уродовать советские мультфильмыВ «Союзе женщин России» предостерегли от голых щиколоток и стрингов

              Главная тема


              Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

              Народный артист


              Умер Михаил Кокшенов

              социология на Украине


              Погребинский объяснил веру «50% украинцев» в победу над Россией

              этническое меньшинство


              Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме

              Видео

              акции оппозиции


              Лукашенко угрожает майдан

              симпатии погромщикам


              Почему американцы поддерживают майдан в США

              4 июня 1705 года


              Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией

              космический корабль


              При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

              Занимательная футурология


              Георгий Зотов: Что будет, если России не будет

              60 лет дипотношениям


              Андрей Веселов: Никита Хрущев – лучший правитель СССР

              Свои ценности


              Владимир Добрынин: ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?

              Адвокат Зорин предложил ветерану ВОВ помощь в защите от нападок Навального

              5 июня 2020, 16:03

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Адвокат и общественный деятель Александр Зорин предложил ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко свою помощь в защите его чести и достоинства в суде.

              «С большим возмущением наблюдаю, как сетевой блогер Алексей Навальный в очередной раз совершает попытки покуситься на честь и доброе имя наших сограждан. Особым цинизмом выглядит то, что Навальный выбрал для объекта диффамационного покушения ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, снявшегося в ролике RT о поправках к Конституции России, как раз в год празднования 75-летия Великой победы нашего народа над фашистской Германией», – написал защитник в Facebook.

              «Убежден в важности правовой реакции на подобную выходку Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко и готов стать его защитником в суде, если, конечно ветеран захочет призвать к юридическому ответу этого блогера за диффамацию», – подчеркнул Зорин.

              «Думаю, не стоит даже привлекать в этом случае специалистов в области лингвистики, достаточно взглянуть в Википедию, чтобы увидеть что слово «холуй» имеет резкий негативный оттенок, а если еще добавить сюда «продажный» и «позор страны», то полагаю, что в соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, имеются все основания для судебной защиты чести и доброго имени Игната Сергеевича, под изображением которого Навальный разместил эти выражения», – подчеркнул Зорин.

              По его словам, очевидно, что ветеран Артеменко – это гордость страны.

              «Обвинения в продажности как факте для общественного осуждения выглядят голословно, что позволяет задействовать механизм правовой защиты, закрепленный в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, гласящей о том, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности», – пояснил адвокат.

              Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

              Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

              Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............