В Госдуме отреагировали на оскорбление Навальным ветерана ВОВ

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...

Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              В Госдуме отреагировали на оскорбление Навальным ветерана ВОВ

              3 июня 2020, 14:38

              Текст: Олег Исайченко

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              «Свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. Так он прокомментировал оскорбительные высказывания блогера Алексея Навального в адрес ветерана за то, что тот снялся в ролике, где известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию.

              «Действия Навального неприемлемы. Он примерил на себя мантию судьи, поэтому хочется задать вопрос: «А судьи кто?». Кто этот человек, который ветерана Великой Отечественной войны обзывает «холуем» и «предателем?», – сказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

              «Ответ простой: это мнимый «судья» и тот самый персонаж, чьи сторонники пытались опорочить народную акцию «Бессмертный полк онлайн», вывешивая фото нацистских преступников», – отметил Красов.

              «Но после провала той акции Навальный продолжил глумиться и дошел до оскорблений в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Мне кажется, свой монолог Навальный должен произнести перед зеркалом. Потому что именно он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран, который вместе с тысячами других наших предков принес свободу странам бывшего СССР и Европы», – подчеркнул депутат.

              В свою очередь политолог Анна Федорова сочла поступок Навального мерзким.

              «Очень трудно оценить его заявления цензурными словами. Я не знаю, кто еще способен на такое. Но выяснилось, что Навальный способен. Он неоднократно показывал, что для него абсолютно неважно то, что имеет огромное значение для любого нормального человека. Понятно, что Навальный пытается использовать в своей игре любые методы, но направлять оскорбительный спич в адрес ветерана Великой Отечественной – это мерзкий поступок», – резюмировала Федорова.

              Такой же точки зрения придерживается и руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

              «Никогда ничего не писала про Навального. Но в этой ситуации молчать не могу. Это мерзко. Просто мерзко. Оскорбить ветерана Великой Отечественной войны ради собственного пиара может только свинья и подлец», – написала Амельченкова в Facebook.

              Она напомнила, что со стороны Навального «такое происходит не впервые». «Достаточно вспомнить, что его сторонники загружали на сайт «Бессмертного полка-онлайн» фашистов и предателей и сейчас обвиняются по статье реабилитации нацизма. Становится понятно, что это системная полноценная кампания по разрушению исторической памяти. Это «власовцы» современного общества. Противно жить с такими людьми в одной стране», – добавила она.

              Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

              Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

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