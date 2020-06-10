В ОП призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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              В ОП призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана

              10 июня 2020, 15:32

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Навальный – это человек, для которого 9 мая – не праздник, а 22 июня – не трагедия», – заявил газете ВЗГЛЯД первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров по поводу оскорбления Алексеем Навальным ветерана ВОВ Игната Артеменко. В среду в Сети появился ролик с обращением к Навальному бывшей узницы фашистского концлагеря Евгении Ободниковой.

              «Навальный оскорбил лучших представителей нашего общества. Среди них кардиохирург Лео Антонович Бокерия и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. Начальному 44 года. Что он сделал для страны? У него даже дочь в прошлом году поступила в университет в США», – сказал замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

              Собеседник отметил, что в своих «разоблачительных материалах» против чиновников Навальный упрекает их за то, что их дети учатся за рубежом. «Пусть Навальный послужит нравственным примером. Но для него 9 мая – не праздник, 22 июня – не трагедия. Для него это средства для отработки чьего-то заказа. В ситуацию должен вмешаться Следственный комитет», – полагает член ОП.

              Бочаров напомнил, что 9 мая члены команды Навального «выбросили на сайт «Бессмертного полка» целый набор фотографий нацистских преступников». «Когда их прижали, они начали вилять. Давайте до конца разберемся в оскорблении Навальным ветерана Игната Артеменко. У нас в одной из поправок к Конституции написано о защите нашей истории и ветеранов. Давайте начнем работать и разберемся, исходя из этого», – призвал Бочаров.

              Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

              Накануне внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

              История с оскорблением Игната Артеменко потрясла многих людей, в том числе других ветеранов. В среду блогер Елена Леонова разместила в «ВКонтакте» запись встречи с Евгенией Ободниковой, которая пережила Великую отечественную войну. «Алексей, позор вам от бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Как только вас держит земля? Вы же ведь не воевали, вы нас не освобождали. Наоборот, вас освободили. Если бы вас не освободила бы наша доблестная армия, вы были бы рабом в Германии», – сказала Ободникова.

              Женщина заверила, что ветеранское сообщество не «потерпит всех этих разговоров и оскорблений на нашу доблестную армию, на наших победителей».


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