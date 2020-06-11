Глава Российского союза ветеранов попросил СК проверить оскорбление Навальным Артеменко

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям блогера Алексея Навального о ветеране Игнате Артеменко.

«Следствием оскорблений, нанесенных Навальным 93-летнему офицеру-фронтовику, стало резкое ухудшение его здоровья. Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы», – цитирует пресс-служба ОНФ обращение Моисеева.

В сообщении отмечается, что Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами, передает ТАСС.

«Сравнение его (Артеменко) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко», – указано в заявлении.

Ранее в ОП также призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.