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Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету
Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.
Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.
Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.
Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.
Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.