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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Навальный натравил немцев на Шредера

Герхарду Шредеру не первый раз достается за отстаивание энергетического альянса между Россией и Германией Kay Nietfeld/dpa/Globa Look Press
На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера обрушился шквал критики за слова о деле Алексея Навального. В правящей коалиции ХДС/ХСС потребовали от бывшего канцлера «не вредить репутации» Германии. А сам Навальный в интервью немецким журналистам бездоказательно обвинил Шредера в получении от России «тайных платежей». Что стоит за этой атакой на бывшего канцлера ФРГ? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...

В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Навальный натравил немцев на Шредера

    Герхарду Шредеру не первый раз достается за отстаивание энергетического альянса между Россией и Германией    8 октября 2020, 08:30
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globa Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера обрушился шквал критики за слова о деле Алексея Навального. В правящей коалиции ХДС/ХСС потребовали от бывшего канцлера «не вредить репутации» Германии. А сам Навальный в интервью немецким журналистам бездоказательно обвинил Шредера в получении от России «тайных платежей». Что стоит за этой атакой на бывшего канцлера ФРГ?

    Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в среду, что Берлин обсудит с партнерами в Евросоюзе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) общую реакцию на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. «Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны. Согласуем общую реакцию в ЕС и ОЗХО», – написал министр в Twitter.

    Накануне ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Ранее на этой неделе российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

    В Европе же отмечали, что в случае выявления экспертами ОЗХО следа «Новичка» в анализах Навального это может послужить поводом для введения новых санкций против России. Ранее неоднократно высказывались угрозы ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2».

    Сам Навальный в последние несколько дней дал сразу несколько интервью, в том числе немецкому изданию Bild. Среди прочего он обвинил главу комитета акционеров Nord Stream AG, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в получении «тайных платежей» от российского руководства. «Герхард Шредер получает деньги от Путина... В конце концов, он был канцлером самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер – мальчик на побегушках», – сказал Навальный.

    При этом блогер уточнил, что подтверждений коррумпированности Шредера у него нет и это «его личное мнение, как юриста». Ранее Шредер призвал не увязывать инцидент с Навальным с ситуацией вокруг «Северного потока – 2». По его словам, доподлинно неизвестно, как именно был отравлен Навальный.

    По информации издания «DW», Шредер решил засудить газету Bild за то, что она не запросила у него комментарий по поводу утверждений Навального. Бывший канцлер назвал заявления о скрытых платежах заведомо ошибочными.

    На заявление бывшего канцлера о деле Навального отреагировал спикер по внешней политике правящей фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт. Он считает, что обнаруженное ОЗХО вещество «можно было закупить и изготовить только с помощью правительства России». Поэтому он призвал Шредера изменить свое мнение в отношении Москвы: «Образ Германии за границей также формируется поведением бывших федеральных канцлеров. После ухода со своего поста они по-прежнему несут моральный долг – не навредить репутации Германии».

    Германский политолог Александр Рар назвал заявления Хардта и других немецких политиков в адрес Шредера «общей истерикой». «В определенных кругах – в партии «Зеленых», среди христианских демократов – есть большая раздраженность в отношении российской политики. Они же не могут прямо бить по Путину или по Лаврову. Это же все беспочвенно, а вот начать очередную кампанию против Шредера и пытаться побить его – это кажется им возможным», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

    Политолог считает, что критики Шредера хотят сломать позитивную политику в отношении России, которую Социал-демократическая партия Германии проповедовала со времен Вилли Брандта (возглавлял партию с середины 60-х до конца 80-х годов). Эту же политику проводил Шредер в бытность канцлером. «Возмутительно, что сам Навальный, находясь гостем в Германии, где его вылечили, позволил себе такие высказывания в адрес Шредера. Это не его дело, с кем Шредер дружит и как он пытается отстраивать энергетический альянс между Германией и Россией. Но поскольку сегодня Навальный, к сожалению, является для «Зеленых» и некоторых кругов в Христианско-демократической партии некой иконой борьбы с Путиным, они поддерживают его призывы и критику в адрес Шредера», – считает Рар.

    Собеседник подчеркнул, что Шредер не занимает одностороннюю позицию в деле Навального. «Как он может занимать позицию в деле Навального? Он разве судья, врач, химик? Шредер вообще мало что комментировал и выступает, в общем, за то, чтобы Россию не притесняли здесь. Шредер сказал об отсутствии доказательств того, что Кремль стоит за отравлением Навального. В Германии такой же точки зрения придерживается масса людей, а не только Шредер. Об этом говорит Левая партия, «Альтернатива для Германии». Это так и есть, доказательств же нет. Шредер высказал свое мнение как частное лицо», – убежден Рар.

    Заместитель директора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отмечает, что Навального в Германии «приютили, накормили, напоили и спать уложили политические противники Герхарда Шредера». «Именно неудобство Герхарда Шредера для трансатлантических партнеров и послужило одной из причин его досрочной отставки и прихода к власти Ангелы Меркель. Политические оппоненты из ХДС всячески ставили в пику его участие в совете директоров той же Nord Stream AG, его доверительные отношения с российским президентом и вообще его пророссийскую ориентацию, например, его участие в Восточном комитете германской экономики», – сказал Камкин газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт назвал неудивительным, что именно против Шредера оказался направлен «очередной информационный выброс господина Навального». «Назвать это как-то по-другому просто нельзя. Эти голословные и неподкрепленные документальными доказательствами утверждения нельзя назвать даже обвинениями. Это черный пиар и недобросовестное отношение к работе с информацией», – считает собеседник.

    Камкин предположил, что Навальный «делает реверанс своим покровителям в Берлине» или «имеет место очередной политический заказ на вброс компромата на очередного неугодного политика, который непосредственным образом связан с Россией». «Вся идеологическая работа ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, который до ликвидации возглавлял Навальный) была, по сути дела, войной компроматов против определенных групп влияния на деньги других групп влияния. Навальный был говорящей головой своих заказчиков из числа оппозиционного российского олигархата и иностранных игроков», – подытожил эксперт.


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