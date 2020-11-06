Нарышкин уличил Запад в поиске «сакральной жертвы» для протестов в России

Западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность «принесения одного из лидеров российской оппозиции» в качестве «сакральной жертвы» для активизации протестного движения в России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», – сказал Нарышкин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в качестве одного из вариантов обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве, при этом отмечалось, что эта «жертва» должна быть из числа лидеров оппозиции.

Нарышкин добавил, что СВР неизвестно, обозначена ли конкретная «жертва», «но, к сожалению, этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине».

При этом глава СВР отметил, что у разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Под «сакральной жертвой» имеется в виду жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизировать общественную обстановку.

2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.