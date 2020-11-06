Нарышкин уличил Запад в поиске «сакральной жертвы» для протестов в России

Взгляд
6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
Перейти в раздел…

В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
Перейти в раздел…

Латвия готовится сражаться с Россией

Латвийское правительство активно пропагандирует свои вооруженные силы Ints Kalnins/Reuters
Крайне активную военную пропаганду ведет ближайший сосед России в Прибалтике – Латвия. Страна не только наращивает военные расходы, но и настойчиво продвигает идею обороны от «российских захватчиков». Учения проводятся не только для вооруженных сил, но и для добровольцев и даже для обычных граждан страны. Как латвийцев приучают к мысли о «российской агрессии»? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая этика – это этика беспредела без границ

Алексей Алешковский, сценарист
Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МВД озвучили показания супруги Навального
    В МИД отреагировали на отказ ФРГ прояснить ситуацию с Навальным В МИДе удивились реакции Алиева на слова Лаврова о наемниках в Карабахе Офис Зеленского оценил вероятность «войны» с Россией за воду Участница конфликта в родительском чате рассказала о реакции на смерть обидчика
    Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сократился Эксперт: Шпилькин «ослеп» на американских выборах Адвокат Горгадзе объяснил, почему Навальный не возвращается в Россию Фигуранткой дела о «заказном убийстве» ради двух квартир в Москве стала актриса
    Нарышкин уличил Запад в поиске «сакральной жертвы» для протестов в России Трамп сказал, кто будет решать исход выборов в США Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа о выборах Пропавшего бизнесмена Коропова нашли погибшим в Сочи

    Главная тема


    Латвия готовится сражаться с Россией

    «разъяснения не даны»»


    ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос России по Навальному

    масса вопросов


    Небензя ответил Лондону и Берлину на «highly likely» и «попытку гипноза»

    SARS-CoV-2


    Российская разведка сделала вывод о природе коронавируса

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в честность американских выборов?

    Нарышкин уличил Запад в поиске «сакральной жертвы» для протестов в России

       6 ноября 2020, 10:49
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность «принесения одного из лидеров российской оппозиции» в качестве «сакральной жертвы» для активизации протестного движения в России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    «Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», – сказал Нарышкин в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что в качестве одного из вариантов обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве, при этом отмечалось, что эта «жертва» должна быть из числа лидеров оппозиции. 

    Нарышкин добавил, что СВР неизвестно, обозначена ли конкретная «жертва», «но, к сожалению, этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине».

    При этом глава СВР отметил, что у разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

    Под «сакральной жертвой» имеется в виду жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизировать общественную обстановку.

    2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

    Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •