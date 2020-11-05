СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального

Сторонница Алексея Навального Мария Певчих, скрывающаяся после «отравления» блогера в Британии и старающаяся не раскрывать личную информацию, выдала себя отзывом на Amazon, выяснили СМИ.

О личности Певчих «плохо знают даже его собственные подчиненные», она «не просто трепетно относится к личной информации о себе», но «соблюдает все возможные правила поведения в Интернете – например, в передвижениях по России она непременно использует VPN», пишет Life.

«Попалась соратница Навального на обычной «бытовухе» – в роли домохозяйки еще весной этого года Певчих написала недовольный отзыв в онлайн-магазине Amazon (...) Певчих купила за 45 фунтов (около 4,5 тыс. рублей) винтажную сушилку для посуды», – отмечает издание.

При этом аккаунт пользователя Maria Pevchikh был верифицирован. Отзыв можно было оставить и анонимно, но была «допущена оплошность».

«Суть покупательской претензии состояла в том, что винтажную «ржавленную» сушилку прислали в натурально ржавом виде (...) Написать отповедь продавцу девушку побудило то, что никакого негатива в адрес продавца не было, да и остальные отзывы у недешевой железки оказались сплошь хвалебными», – пишет газета.

Отзыв Певчих сохранился в кэше поисковика Google и был доступен до 13 сентября.

«Однако в тот момент, когда про «главу отдела расследований ФБК» Марию Певчих узнала широкая общественность, отзыв внезапно пропал. Зато в другом хранилище интернет-страниц, сервисе Web Archive, этот отзыв остался и до сих пор доступен. Профиль покупателя Певчих на Amazon после скандала с отравлением блогера в Томске тоже почистили, и теперь он пуст – ноль отзывов, ноль оценок», – указывают в Life.

Указывается также, что после инцидента с Навальным «Певчих пыталась сбить ажиотаж вокруг собственной персоны». Например, она дала короткое интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си», «в котором попыталась крайне дозированно и лишь в общих чертах рассказать кое-что о личной жизни».

«На вопрос журналиста о тяге к скрытности Певчих утверждает, что «себя скрывала не очень усиленно». Однако это не вяжется с историей удаления ее отзыва и чисткой профиля на Amazon. Примечательно, что Мария Певчих никогда не фигурировала и по публично озвученному месту ее работы в ФБК. Данных о ней нет там до сих пор», – также указывает издание.

Информационные «качели» в истории соратницы Навального заметили и обычные пользователи соцсетей. Например, в интервью «Би-би-си» она утверждает, что не любит читать документы о госзакупках, а после заявляет, что все же «любит рыться в тысячах листов документов для «классических расследовательских кейсов».

Певчих рассказывала, что ее знают многие журналисты. Об этом упоминал и Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю. Однако никто не смог пояснить, каким именно журналистам известна Певчих – журналистское сообщество узнало о том, что Навального сопровождает в поездках и в гостиницах некая Мария Певчих, только после его отравления.

Почти сразу после того, как личность Певчих «всплыла» в истории с отравлением Навального, «сотрудники ФБК оперативно включились в работу и создали для общественности образ руководителя, который якобы работает с ними уже восемь лет».

«Нестыковка состоит в том, что руководителем отдела расследований ФБК значится Георгий Албуров. Сам Албуров никогда до случая с предполагаемым отравлением Навального не заявлял обратного и Певчих, разумеется, не упоминал», – отмечает издание.

Вместе с тем «никого из сторонников Навального (...) не смутило, что за много лет до инцидента с отравлением Певчих не была связана ни с одним расследованием фонда».

«За якобы восемь лет, которые Певчих работает в отделе расследований ФБК, на сайте фонда нет ни одного ее упоминания, и даже после скандала с госпитализацией блогера фамилия Певчих на официальном сайте ФБК не появилась. Кроме того, 9 сентября 2020 года директор ФБК Иван Жданов на вопрос СМИ о Марии Певчих заявил, что не знает эту девушку», – пишет газета.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов, который несколько лет назад стал публичным разоблачителем Навального, сказал о Певчих, что она «невзрачная, настолько тихая и не общалась с персоналом ФБК, что сложно было составить о ней какое-то впечатление». При этом «была она всегда где-то около кабинета Навального».

«Впервые я обратил на нее внимание в 2016 году на одном из внутренних мероприятий фонда. Тогда я заметил, что Навальный вел себя с ней как-то по-особенному. С Певчих он общался с каким-то уважительным пиететом. Как будто они с ней были одного ранга, одного положения. Мое личное мнение – она связующий агент между Навальным и иностранными заказчиками», –добавил он.

Певчих не дает никаких комментариев о своей лондонской жизни. Она проживает в Лондоне в апартаментах стоимостью не менее 42 млн рублей, «только аренда такого жилья в месяц превышает полмиллиона рублей, и Певчих до сих пор не рассказала, кто оплачивает ее люксовое жилье в элитном жилом комплексе The Circle в пяти минутах ходьбы от Тауэрского моста».

В одном из интервью она рассказала, что оказалась на борту медицинского самолета, в который загружали Навального, как сопровождающий.

«При этом Певчих не является ни медиком, ни юристом, ни родственником семьи и де-юре не должна была лететь, однако ее посадили в самолет, после чего частный джет взял курс на Берлин. Почему именно Певчих (...) попросили сопровождать самолёт с блогером – ни сама Мария, ни восстановившийся после комы Навальный не комментируют», – также указывает газета.

Известно, что за несколько лет жизни в Лондоне Певчих совершила 64 перелета в Москву. Кроме того, она десятки раз посещала центры европейской политики – Цюрих, Женеву и Брюссель – и побывала в Иране, что без дипломатических документов незамужней женщине сделать невозможно.

Общаясь с журналистами, Певчих обходит тему своей семьи, а именно – отца, с которым якобы не общается много лет. При этом история Константина Певчих интересна: он возглавляет лаборатории, занимающиеся биоинженерными разработками. Помимо ООО «Игла», которое разрабатывает медицинские иглы для «быстрых» и безболезненных инъекций, компания Певчих «НИОБИС» разрабатывает проекты по выращиванию различных вирусов.

Ранее сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. СМИ сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

Как утверждал основатель фонда Cinema for Peace (который организовал перевозку) Яка Бизиль, отвезти бутылки на борту самолета, который вывозил Навального в Германию, просил представитель штаба Навального.

При этом в интервью «Би-би-си» Певчих не говорила о том, кто и как вывез бутылки из гостиничного номера и кто довез их до борта, который увозил Навального в Германию. На вопрос о том, где находились бутылки из-под воды, в ручной клади или в багаже, она отвечала: «Оно было стратегически расфасовано в разных местах».

Затем в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих.

Юрист Илья Ремесло, говоря о вывозе бутылки, отметил, что бутылки со следами якобы «Новичка» перевозили, но в результате контакта с ними никто не пострадал.

«На видео ФБК мы видим, как сотрудники изымают «улику» без какой-либо защиты, разгуливая по номеру босиком. Однако ни у кого из них не возникло и подобия симптомов Навального. Не пострадали ни врачи, ни близкие Навального, которые спокойно находились рядом с ним в реанимации», – указал Ремесло.

Добавим, что отель в Томске, где останавливался блогер и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор.

Между тем ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.