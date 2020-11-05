СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального

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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
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США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального

    5 ноября 2020, 13:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Сторонница Алексея Навального Мария Певчих, скрывающаяся после «отравления» блогера в Британии и старающаяся не раскрывать личную информацию, выдала себя отзывом на Amazon, выяснили СМИ.

    О личности Певчих «плохо знают даже его собственные подчиненные», она «не просто трепетно относится к личной информации о себе», но «соблюдает все возможные правила поведения в Интернете – например, в передвижениях по России она непременно использует VPN», пишет Life.

    «Попалась соратница Навального на обычной «бытовухе» – в роли домохозяйки еще весной этого года Певчих написала недовольный отзыв в онлайн-магазине Amazon (...) Певчих купила за 45 фунтов (около 4,5 тыс. рублей) винтажную сушилку для посуды», – отмечает издание.

    При этом аккаунт пользователя Maria Pevchikh был верифицирован. Отзыв можно было оставить и анонимно, но была «допущена оплошность».

    «Суть покупательской претензии состояла в том, что винтажную «ржавленную» сушилку прислали в натурально ржавом виде (...) Написать отповедь продавцу девушку побудило то, что никакого негатива в адрес продавца не было, да и остальные отзывы у недешевой железки оказались сплошь хвалебными», – пишет газета.

    Отзыв Певчих сохранился в кэше поисковика Google и был доступен до 13 сентября.

    «Однако в тот момент, когда про «главу отдела расследований ФБК» Марию Певчих узнала широкая общественность, отзыв внезапно пропал. Зато в другом хранилище интернет-страниц, сервисе Web Archive, этот отзыв остался и до сих пор доступен. Профиль покупателя Певчих на Amazon после скандала с отравлением блогера в Томске тоже почистили, и теперь он пуст – ноль отзывов, ноль оценок», – указывают в Life.

    Указывается также, что после инцидента с Навальным «Певчих пыталась сбить ажиотаж вокруг собственной персоны». Например, она дала короткое интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си», «в котором попыталась крайне дозированно и лишь в общих чертах рассказать кое-что о личной жизни».

    «На вопрос журналиста о тяге к скрытности Певчих утверждает, что «себя скрывала не очень усиленно». Однако это не вяжется с историей удаления ее отзыва и чисткой профиля на Amazon. Примечательно, что Мария Певчих никогда не фигурировала и по публично озвученному месту ее работы в ФБК. Данных о ней нет там до сих пор», – также указывает издание.

    Информационные «качели» в истории соратницы Навального заметили и обычные пользователи соцсетей. Например, в интервью «Би-би-си» она утверждает, что не любит читать документы о госзакупках, а после заявляет, что все же «любит рыться в тысячах листов документов для «классических расследовательских кейсов».

    Певчих рассказывала, что ее знают многие журналисты. Об этом упоминал и Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю. Однако никто не смог пояснить, каким именно журналистам известна Певчих – журналистское сообщество узнало о том, что Навального сопровождает в поездках и в гостиницах некая Мария Певчих, только после его отравления.

    Почти сразу после того, как личность Певчих «всплыла» в истории с отравлением Навального, «сотрудники ФБК оперативно включились в работу и создали для общественности образ руководителя, который якобы работает с ними уже восемь лет».

    «Нестыковка состоит в том, что руководителем отдела расследований ФБК значится Георгий Албуров. Сам Албуров никогда до случая с предполагаемым отравлением Навального не заявлял обратного и Певчих, разумеется, не упоминал», – отмечает издание.

    Вместе с тем «никого из сторонников Навального (...) не смутило, что за много лет до инцидента с отравлением Певчих не была связана ни с одним расследованием фонда».

    «За якобы восемь лет, которые Певчих работает в отделе расследований ФБК, на сайте фонда нет ни одного ее упоминания, и даже после скандала с госпитализацией блогера фамилия Певчих на официальном сайте ФБК не появилась. Кроме того, 9 сентября 2020 года директор ФБК Иван Жданов на вопрос СМИ о Марии Певчих заявил, что не знает эту девушку», – пишет газета.

    Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов, который несколько лет назад стал публичным разоблачителем Навального, сказал о Певчих, что она «невзрачная, настолько тихая и не общалась с персоналом ФБК, что сложно было составить о ней какое-то впечатление». При этом «была она всегда где-то около кабинета Навального».

    «Впервые я обратил на нее внимание в 2016 году на одном из внутренних мероприятий фонда. Тогда я заметил, что Навальный вел себя с ней как-то по-особенному. С Певчих он общался с каким-то уважительным пиететом. Как будто они с ней были одного ранга, одного положения. Мое личное мнение – она связующий агент между Навальным и иностранными заказчиками», –добавил он.

    Певчих не дает никаких комментариев о своей лондонской жизни. Она проживает в Лондоне в апартаментах стоимостью не менее 42 млн рублей, «только аренда такого жилья в месяц превышает полмиллиона рублей, и Певчих до сих пор не рассказала, кто оплачивает ее люксовое жилье в элитном жилом комплексе The Circle в пяти минутах ходьбы от Тауэрского моста».

    В одном из интервью она рассказала, что оказалась на борту медицинского самолета, в который загружали Навального, как сопровождающий.

    «При этом Певчих не является ни медиком, ни юристом, ни родственником семьи и де-юре не должна была лететь, однако ее посадили в самолет, после чего частный джет взял курс на Берлин. Почему именно Певчих (...) попросили сопровождать самолёт с блогером – ни сама Мария, ни восстановившийся после комы Навальный не комментируют», – также указывает газета.

    Известно, что за несколько лет жизни в Лондоне Певчих совершила 64 перелета в Москву. Кроме того, она десятки раз посещала центры европейской политики – Цюрих, Женеву и Брюссель – и побывала в Иране, что без дипломатических документов незамужней женщине сделать невозможно.

    Общаясь с журналистами, Певчих обходит тему своей семьи, а именно – отца, с которым якобы не общается много лет. При этом история Константина Певчих интересна: он возглавляет лаборатории, занимающиеся биоинженерными разработками. Помимо ООО «Игла», которое разрабатывает медицинские иглы для «быстрых» и безболезненных инъекций, компания Певчих «НИОБИС» разрабатывает проекты по выращиванию различных вирусов.

    Ранее сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. СМИ сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

    Как утверждал основатель фонда Cinema for Peace (который организовал перевозку) Яка Бизиль, отвезти бутылки на борту самолета, который вывозил Навального в Германию, просил представитель штаба Навального.

    При этом в интервью «Би-би-си» Певчих не говорила о том, кто и как вывез бутылки из гостиничного номера и кто довез их до борта, который увозил Навального в Германию. На вопрос о том, где находились бутылки из-под воды, в ручной клади или в багаже, она отвечала: «Оно было стратегически расфасовано в разных местах».

    Затем в Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих.

    Юрист Илья Ремесло, говоря о вывозе бутылки, отметил, что бутылки со следами якобы «Новичка» перевозили, но в результате контакта с ними никто не пострадал.

    «На видео ФБК мы видим, как сотрудники изымают «улику» без какой-либо защиты, разгуливая по номеру босиком. Однако ни у кого из них не возникло и подобия симптомов Навального. Не пострадали ни врачи, ни близкие Навального, которые спокойно находились рядом с ним в реанимации», – указал Ремесло.

    Добавим, что отель в Томске, где останавливался блогер и где позже якобы нашли бутылки со следами яда, проверял на безопасность Роспотребнадзор. 

    Между тем ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

    После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

    Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

    Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.


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