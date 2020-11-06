В МВД озвучили показания супруги Навального

Супруга блогера Алексея Навального Юлия заявляла российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет, направленных на похудение, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что российские врачи по результатам проведенных химико-токсикологических исследований обнаружили у Навального обострение хронического панкреатита, нарушение углеводного обмена.

В ведомстве подчеркнули, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».

Также в МВД уточнили, что Россия не получила от ФРГ, Швеции и Франции ответов по существу по ситуации с Навальным.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации 27 августа, 14 сентября, 24 сентября и 28 сентября 2020 года в компетентные органы Германии, а 18 сентября 2020 года – в компетентные органы Швеции и Франции направлены запросы об оказании правовой помощи. Однако они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что бывшие с Навальным в Томске сопровождающие Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров уклоняются от явки к следователю, что «свидетельствуют о хорошо спланированной провокации».

Напомним, ранее СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального. Указывалось, что о личности Певчих «плохо знают даже его собственные подчиненные». Сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. СМИ сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири. В Следственном управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию Певчих.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.