Германия задумалась о новых санкциях против России

Германия может ввести новые санкции в отношении России в связи с убийством в берлинском парке Малый Тиргартен экс-боевика Зелимхана Хангошвили, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, при этом правительство ФРГ пока не собирается вводить санкции в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«Однако Берлин планирует новые штрафные меры против России. В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте», – пишет издание.

Напомним, в прошлом году Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Однако Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был боевиком, одним из организаторов взрывов в московском метро.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.