Германия одобрила санкции ЕС по инциденту с Навальным

Берлин убежден, что решение Евросоюза о санкциях против России в связи с делом о якобы имевшем место «отравлении» Алексея Навального было правильным, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Мы убеждены в том, что это [санкции] было правильным заключением», – сказал он. «То, что сейчас постоянно звучат на весь мир требования, ничего в действительности не меняет», – передает слова Мааса ТАСС.

«Я думаю, в России было за последние недели и месяцы достаточно возможностей, чтобы внести свой вклад в прояснение [инцидента]. Этого не произошло. (…) Мы принимаем это к сведению», – добавил министр.

Ранее в пятницу, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер назвал вбросом так называемое расследование Навального о якобы его «отравлении». Путин подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».

Напомним, в понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.