Путин ответил на обвинения в «отравлении» Навального: Нужны доказательства

Россия готова к расследованию якобы покушения на блогера Алексея Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка», заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Путин указал в ответ на соответствующий вопрос журналиста «Би-би-си», что Москва готова к расследованию, и если у кого-то есть данные, что к Навальному действительно применялось химическое оружие, то пусть они предоставят эту информацию.

Россия предлагала, чтобы ее специалисты выезжали по этому вопросу в Германию и другие страны, занимающиеся ситуацией с Навальным, предлагали приезжать и в Москву, просили «привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение».

Однако России до сих пор не предоставляют полную информацию о ситуации с блогером, несмотря на запросы российских ведомств.

Журналист «Би-би-си» поинтересовался, не считает ли Владимир Путин, что он несет «долю ответственности за плачевное состояние» отношений России со странами Запада, на что глава государства сказал: «Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах России».

«Это касается и возвращения Крыма в состав России. Обращаю ваше внимание, что это было сделано на основе волеизъявления народа. В Косово, например, парламент принял решение, вы все это проглотили и сказали, что так и правильно, это демократично. В Крыму люди пришли на референдум, проголосовали, но вам почему-то это не нравится», – продолжил президент.

Он напомнил, что демократия – это власть народа, и «надо либо признать это, либо отказаться от этого термина вообще повсеместно».

«За что вы вводите санкции в отношении крымчан? Если это аннексия, то они не виноваты. А если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия, и оставить крымчан в покое, как и претензии к России по поводу аннексии», – заключил Путин.

После этого журналист «Би-би-си» покинул студию.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.