Путин объяснил подоплеку ситуации вокруг «отравления» Навального

Президент Владимир Путин назвал вбросом расследование блогера Алексея Навального о якобы его «отравлении».

Журналист Life в ходе пресс-конференции главы государства задал вопрос о недавнем расследовании блогера о якобы его отравлении.

Путин отметил, что ничего удивительного в существовании подобных вбросов нет, так как они имели место и раньше. «Это такое информационное противоборство», – пояснил президент.

«Вспомните события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом. В каком виде тогда вашего покорного слугу представляли и в международной прессе, и в нашей, к сожалению, стране тоже. Там как только меня, с какими клыками не рисовали, я все это хорошо помню. Но всегда исхожу из того, что должен делать то, что считаю нужным для нашей страны. Все делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там за бугром», – сказал Путин.

«Я уже говорил на этот счет неоднократно. [Пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков вчера только сказал мне о последних измышлениях на этот счет. Мы прекрасно понимаем, что это такое – это легализация, никакое не отслеживание, а легализация материалов американских спецслужб», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США, а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать.

«Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели — довели бы это до конца. А так, жена [Юлия Навальная] ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить на лечение в Германию, в эту же секунду», – пояснил президент.

В понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.