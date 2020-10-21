Взгляд
21 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
Разделы

Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

«В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии», – подчеркнул Зоран Миланович Antonio Bat/EPA/ТАСС
Президент Хорватии Миланович резко раскритиковал участие своей страны в геополитическом проекте «Триморье» – он нужен американцам и вреден для хорватов, поскольку может поссорить их с Россией. Почему для полноправного члена НАТО, прежде ориентированного на Вашингтон, отношения с Москвой оказались столь ценны в условиях, когда Россию воспринимают как союзника прежде всего Сербии, к которой у хорватов кровавый счет?  Подробности...
Перейти в раздел…

У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
Перейти в раздел…

Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
Современный мир одержим экономическими показателями: цифры ВВП, динамика экономического роста, доходы на душу населения, протяженность железных дорог, количество метров торговых площадей и так далее. Но все это не делает людей счастливее. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 5 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
Какой у вас телефон?
  • Я поклонник Android

  • Я поклонник iPhone

  • Использую телефоны на разных платформах
Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса?
  • Да, всех граждан

  • Да, только граждан из групп риска

  • Нет, вакцинация должна быть добровольной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки выявили 15,7 тыс. случаев коронавируса
    Ученый сказал, кому не поможет вакцина от коронавируса Глава МВД Франции собрался уговаривать Москву забрать назад чеченцев Пентагон уточнил заявление о переброске войск США в Прибалтику Профсоюзы оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели
    Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из транспорта людей без масок Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса США потребовали от союзников увеличить расходы для противостояния России Никите Михалкову присвоено звание Героя труда
    Журналистка «Эха Москвы» и YouTube-блогерша посмеялись над смертью протоиерея Смирнова Экс-командующий ЧФ оценил опасность новых военно-морских баз Украины В России оценили скандал с педофилией вокруг Байдена Жителю Уфы диагностировали беременность

    После коронавируса


    Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова

    крылатая ядерная ракета


    Американские СМИ заявили о возобновлении испытаний «Буревестника» в России

    «пусть попробуют»


    Лукашенко назвал условия вхождения Белоруссии в НАТО

    Видео

    конфликт в карабахе


    Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

    рельсотронная пушка


    Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

    «мягкая силы»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    Амбиции султана


    Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

    день Царскосельского Лицея


    Владимир Можегов: Кому была выгодна смерть Пушкина

    период пандемии


    Максим Соколов: Не читайте перед обедом антисоветских газет

    президентская кампания


    Дометий Завольский: Геронтократия защищает США

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?

    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    «В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии», – подчеркнул Зоран Миланович    21 октября 2020, 10:56
    Фото: Antonio Bat/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Хорватии Миланович резко раскритиковал участие своей страны в геополитическом проекте «Триморье» – он нужен американцам и вреден для хорватов, поскольку может поссорить их с Россией. Почему для полноправного члена НАТО, прежде ориентированного на Вашингтон, отношения с Москвой оказались столь ценны в условиях, когда Россию воспринимают как союзника прежде всего Сербии, к которой у хорватов кровавый счет?

    Инициатива «Триморье» – это про то, как продавать американский СПГ на европейский рынок. То есть то, ради чего США вводят все новые санкции против «Северного потока – 2». 

    В более узком смысле это некий клуб внутри ЕС, матрешка в матрешке, в который входят бывшие социалистические страны и примкнувшая к ним Австрия. На повестке общие проекты в области торговли, инфраструктуры, энергетики, в общем, там «за все хорошее», особенно – за догоняющее развития в отношении Западной Европы.

    При этом роль первой скрипки пытается играть Варшава, массируя тем самым свои исторические комплексы. Проект с похожим названием («Междуморье»), аналогичной географией (выход к Средиземноморью, Черноморью и Балтике сразу) и схожей геополитической идеей (сдерживание России) вынашивал еще Юзеф Пилсудский.

    Но что бы ни воображали себе поляки, сейчас «Триморье» – это в первую очередь про реализацию американского СПГ. Именно поэтому на втором саммите клуба в Польше присутствовал лично Трамп. Лоббизм интересов американских поставщиков – это ему понятно и интересно, поэтому «Триморью» в Вашингтоне по-прежнему придают важное значение, хотя придумали его еще при Обаме, которого Трамп ругает примерно за все.

    Хорватии в этом проекте уготована особая роль, недаром первый саммит в 2016 году прошел в Дубровнике: средиземноморский терминал для американского СПГ должна приютить именно она. И вдруг – бунт на корабле. Президент страны Зоран Миланович заявил буквально следующее:

    «Я против того, чтобы Хорватия платила взносы для реализации этой инициативы... В изоляции России, таким образом, участвовать я не собираюсь, считаю это глупым и пагубным для Хорватии. Мы понимаем, что это цель и нынешней администрации США».

    Миланович заявил это все не просто так, а по случаю – очередной, уже пятый по счету, саммит прошел на днях как бы в Эстонии, а на самом деле – в ковидном режиме онлайн. Представлять Хорватию должен был сам Миланович, но вместо него на связь вышел премьер-министр Андрей Пленкович, сказавший в адрес «Триморья» и США много всего хорошего.

    Таким образом, у премьера с президентом разногласия, но оценивать сейчас нужно не их, а тон и жесткость формулировок последнего. Да, в его спиче содержалось объяснение, что проект ставит под удар сотрудничество Загреба с Берлином (дружбой с немцами хорваты особенно дорожат со времен, к сожалению, Гитлера). Но Миланович мог выразить ту же самую мысль значительно более аккуратно и обтекаемо. Однако – не захотел, и прозвучало то, что прозвучало: словосочетания «деструктивный проект» и «потенциально пагубная затея», указание на нежелание ухудшать отношения с Москвой и даже некий выпад в сторону Вашингтона.

    Чего это он? И почему у премьера другое мнение?

    Прежде всего потому, что они из разных партий. Милованович – из той, которая уходит корнями в объединение хорватских коммунистов времен Тито, Пренкович – из той, чьи политики воссоздавали националистическую Хорватию и повинны в военных преступлениях против сербов (основатель – первый президент Франьо Туджман, но при желании можно длить партийную идеологию вплоть до времен усташей и нацистского геноцида).

    При этом Хорватия – парламентская республика, то есть реальные полномочия принадлежат премьеру, а президент – фигура во многом номинальная. Раз так, в этом можно увидеть вульгарный внутриполитический конфликт, весьма распространенный в Восточной Европе. И раньше (Чехия, Кипр), и до сих пор (Болгария, Молдавия) мы имеем возможность наблюдать за противостоянием не влиятельного и дружелюбно настроенного к России президента с проамериканским правительством. Правительства побеждают почти всегда, поскольку отвечают не за теорию, а за практику.

    Но Балканы – особый регион. Там степень влиятельности президента часто зависит от таланта и амбиций конкретного политика, занимающего этот пост. И в резко антироссийской Черногории, и в как бы пророссийской Сербии действующих президентов за глаза величают «диктаторами» – да, на бумаге полномочий у них не так уж много, но руководят страной именно они.

    В Хорватии не совсем так, но за степень влиятельности Милановича тоже переживать не нужно – она высокая, он политик международного уровня, а не свадебный президент. В 2011–2016 годах он тоже возглавлял правительство и до сих пор возглавляет крупнейшую оппозиционную партию, рассчитывающую вернуть себе власть. То есть когда такой человек говорит пророссийские и антиамериканские вещи, да еще в подобной форме, это весомо, это многое должно значить.

    Правда, значит не столь многое, как хотелось бы.

    В заявлении Милановича действительно много всполохов прежде всего внутриполитической борьбы (достаточно скучной, чтобы описывать ее подробно). Есть в нем и искреннее желание перечить США, что нравится избирателю: будучи нацией, тяжело воевавшей за независимость и ирреденту, хорваты себя уважают и ролью сервисной службы при американцах тяготятся.

    Но главное, что это для Хорватии очень удобная ситуация, когда президент хочет дружить с Россией на словах, а премьер дружит с США на деле. Это для нее, Хорватии, естественно и привычно, причем партийность политиков особого значения не имеет.

    При премьере Милановиче Загреб не давал особых поводов заподозрить себя в том, что хочет выйти из фарватера евроатлантической политики. Есть пример и более показательный: Миланович был избран президентом во втором туре, обойдя Колинду Грабар-Китарович. В России эту энергичную женщину знают – она приезжала к нам на мундиаль и многим запомнилась своей харизмой. На трибунах, в СМИ и социальных сетях ей явно симпатизировали, даже несмотря на то, что российскую команду из четвертьфинала на пенальти выбили как раз хорваты.

    Обаятельная личность может быть и русофобом, но как политик Грабар-Китарович была тем, кто призывал Запад наладить отношения с Москвой, называл Россию «мировой силой» и даже искал дружбы с патриархом Кириллом. 

    При всем при этом она из той же партии, что и премьер Пренкович, а вот некоторые этапы ее допрезидентской биографии: министр европейской интеграции, посол в США, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии. Остается добавить, что Грабар-Китарович училась или работала как минимум в трех американских образовательных «инкубаторах», воспитывающих лояльную к США элиту для Восточной Европы. В руководстве, например, стран Балтии таких – через одного, то есть харизматичная Колинда просто обязана была стать русофобствующей фурией, но не стала, и о том, что ей в Москве вручали хлеб-соль, в итоге никто не пожалел – до того приятная женщина.

    Ларчик открывается просто, хотя и неожиданно для многих: хорваты – русофильская нация, причем надежно русофильская. Во-первых, им это выгодно, во-вторых, это чувство искреннее, от души.

    В политологических кругах РФ популярна аналогия, что Хорватия для Сербии – это примерно как Украина для России, а поскольку русский сербу «большой брат», отношения между Загребом и Москвой наверняка должны быть неприязненными – недаром же хорваты в 2009-м вступили в НАТО. Только вот заразились мы этой аналогией от Киева, украинцы ее просто обожают и даже сделали хорватский способ борьбы с сепаратизмом (то есть кровавую мясорубку) своей национальной мечтой.

    В суровой реальности Украине до хорватского уровня жизни не дотянуться, а самим хорватам в большинстве своем на эту аналогию наплевать. Они готовы учреждать с Киевом какие угодно совместные комиссии по «передаче опыта по интеграции мятежных территорий», чтобы в очередной раз похвастаться победами хорватского духа и оружия (там это правда очень любят). Но прекрасно помнят о том, что военный контракт с Украиной едва не подтолкнул хорватского министра обороны к самоубийству.

    России же в хорватской народной мифологии уготована неожиданная для нее роль – якобы некие военные комплексы, поставленные из РФ, помогли решить сербскую проблему в начале 1990-х. Ничего подобного не было и быть не могло, но люди верят – потому что хотят верить.

    Где за рубежом за последнее время поставили памятники Пушкину, Есенину и Гагарину? В Хорватии. Где политики не выдумывают исторические обиды на Россию, предпочитая обратное – изобретать зачастую столь же мнимые примеры из истории, которые должны нас объединять? Опять в Хорватии, в чем была замечена и Грабар-Китарович.

    Да, хорватам нужны российские туристы (они там в среднем побогаче, чем в Черногории), российский рынок для торговли и российские инвестиции (самая нашумевшая связана с хорватским сельскохозяйственным гигантом Agrokor, кредитовавшемся в Сбербанке). Но в целом там просто любят Россию, так уж сложилось-повелось со времен идей панславянства и окончательно закрепилось в эпоху югославско-советского братства.

    Мы неизбежно должны были рассориться вдрызг в ходе распада Югославии – как враги и друзья сербов соответственно, но не рассорились по чистой случайности: мы были тогда не мы. В позорный ельцинско-козыревский период Москва сама шла в фарватере Запада, поэтому мы были той страной, которая вводила санкции против Белграда и президента Милошевича – пусть не за войну в Хорватии, но за сербо-хорватскую бойню в Боснии. То есть в важнейший и наиболее уязвимый период хорватской государственности мы были за нее и против сербов, а очухались только в 1999-м на бомбардировках Белграда, но это была уже не хорватская война.

    То, что сами русские считают данный период «союзничества» позорным и навязанным извне, хорватам не интересно – назад этот фарш все равно не проворачивается. Да, среди них есть откровенные фашисты, в том числе и проукраинские, но в усредненной картине мира хорватов их дружба с русскими попросту не прерывалась. А нынешний антагонизм с сербами уже не настолько велик, чтобы народ вдавался в подробности перевооружения сербской армии (этим занимается именно Москва).

    В официальном Загребе в такие подробности, разумеется, все-таки вдаются, но поделать ничего не могут, в целом уверены в надежности «зонтика НАТО», так что повода для ссоры с Москвой по-прежнему не видят.

    Как следствие, «пророссийский» президент у них не только тот, кому Москва мила «по старой памяти», но и тот, от кого логичнее было бы ждать к себе польско-прибалтийской ненависти.

    Это то самое хрестоматийное сидение на двух стульях сразу. И нужно быть настоящим хорватом, чтобы не испытывать по этому поводу неудобств.

    Наше же неудобство в том, что никакие пророссийские настроения президентов не выведут Хорватию из западной орбиты влияния, они (президенты) этого сами не подразумевают, это попросту невозможно: для хорвата принадлежность к западному миру – важная часть национального самосознания. Просто это не отменяет русофилии значительной части общества, а Милановичу стоит отдать должное просто по факту – так дерзить коллективному Западу и столь ультимативно дорожить отношениями с Россией в Евросоюзе, тем более на его восточных рубежах, нынче не принято.

    Как там с американским СПГ и с «Северным потоком – 2» в итоге срастется, еще предстоит узнать, но темы это для обеих сторон конфликта болезненные и животрепещущие – не отнять. Так что спасибо, господин президент. Мы вас услышали.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •