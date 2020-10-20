США решили расширить санкции против «Северного потока – 2»

Американские санкции США по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода, следует из пояснений Госдепартамента США к санкциям.

«Такие действия, подлежащие санкциям, ... могут включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Как отмечает Bloomberg, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для выполнения задач по завершению проекта. В настоящее время «Академик Черский» и другие суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».