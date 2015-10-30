Почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией

Взгляд
5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
Разделы

У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина переименовала ВДВ
          Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравленияБелорусы стали намного чаще эмигрировать в РоссиюПремьер Литвы усомнился в причастности России к делу СкрипаляЯрмольник пришел в ужас от высказывания Малышевой
          Лавров заявил о вопросах к лаборатории в Портон-ДаунеНазваны условия признания Россией расследования ОЗХО по делу СкрипаляНазваны имена якобы допрошенных в США российских «олигархов»Британские медиа высмеяли заявления Джонсона по делу Скрипаля в карикатурах
          Экс-мэр Лондона назвал абсурдом обвинения в адрес РоссииПочему Хорватия внезапно стала искать дружбы с РоссиейПутин заявил о колоссальном ущербе для экономикиВзгляды школьников на возможность нового «железного занавеса» удивили писателя Быкова

          Главная тема


          Усиление НАТО в Арктике несет для России смертельную угрозу

          армия и вооружение


          Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию

          «Украина – страна цивилизованная»


          Киев противопоставил войну в Донбассе действиям России в Чечне

          «Это очень плохо»


          Запрет на выступления в России скажется на олимпийской лицензии Украины

          Обвинения в адрес России


          МИД Британии не увидел противоречий в словах Джонсона и заявлении «Портон-Даун»

          «след теряется»


          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          Российский авианосец


          «Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «особая порода людей»


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «два варианта действий»


          Ирина Алкснис: Как отбить Украине охоту играть в пиратов

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией

          «Я вижу Россию как мировую силу, с которой в любом случае нужно разговаривать», – подчеркнула Колинда Грабар-Китарович   5 апреля 2018, 18:20
          Фото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Власти Хорватии ведут себя странно. Еще недавно это была чуть ли не самая антироссийская страна Балкан. Теперь в Загребе открывают памятники русским писателям, а президент страны призывает Запад наладить отношения с Москвой, называет Россию «мировой силой» и ищет дружбы с патриархом Кириллом. Что же произошло?

          Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала Запад к нормализации отношений и диалогу с Россией: «Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае... нужно продолжить разговаривать по многим вопросам».

          Многие посчитали эти заявления почти сенсационными, благо озвучены они были в самый разгар антироссийской истерики Запада. И связали их с гонкой вооружений на Балканах, в ходе которой Россия однозначно поддерживает своего стратегического партнера – Сербию. Вопрос, однако, несколько сложнее. 

          Как напугать Балканы

          Конечно, гонка вооружений – фактор важный. Формально именно хорваты ее и начали, а именно – то ли самостоятельно, то ли по наущению решили обновить парк тяжелой артиллерии, и особенно – реактивных залповых систем, за счет изделий натовского стандарта. Исходя из опыта войн с сербами, они считают критически важным для себя развитие быстрого наступления на узком участке фронта, для чего нужны много пушек и ракет в одном месте.

          Адекватным ответом на такое по канонам военной науки считается наращивание парка штурмовой авиации, которая делает позиции тяжелой артиллерии бесполезными. И первая же поставка в Сербию шести подержанных МиГов из России повергла Хорватию в шок.

          Сперва в качестве ответной меры в Загребе решили использовать методы информационной войны и разведки. В СМИ «неожиданно» всплыла старая байка о покупке у России в начале 1990-х годов (то есть в самый разгар войн на Балканах) комплекса С-300, который где-то до сих пор прячется, но может быть использован против сербских МиГов, так что «русский с хорватом братья навек» чуть ли не со времен штурма Вуковара.

          Следующим шагом стало театральное отрицание очевидного. Оскорбленный в лучших чувствах министр обороны Анте Котроманович начал утверждать, что поставок российского оружия в Сербию не будет, потому что у сербов денег нет. Но Белград все-таки вышел на заключение с Россией крупных договоров о практически тотальном перевооружении сербской армии, и Загреб накрыла ночь ужаса.

          Президент Колинда Грабар-Китарович в этой новой для нее ситуации сперва повела себя прогнозируемо, как и полагалось бывшему помощнику генсека НАТО. То есть начала обвинять Москву в нагнетании обстановки на Балканах и в провоцировании новой крупномасштабной войны путем перевооружения враждебной Сербии, мечтающей о реванше. Одновременно в Загребе шло бурное выяснение отношений по поводу «привидения из 90-х» – пресловутого комплекса С-300, а также бестолковых закупок вооружений. В первую очередь на Украине, где одесские умельцы из местной фирмы «Укрспецтехника» умудрились легким движением пальцев по классическим заветам Бени Крика обмануть Котромановича, всучив ему дефектные МиГи. Скандал был чудовищный, газета ВЗГЛЯД подробно о нем писала. Котроманович обещал застрелиться, но отделался простой отставкой.

          Изменения в поведении Грабар-Китарович проявились после избрания президентом США Дональда Трампа.

          Она быстрее многих осознала тот факт, что американская политика на Балканах пошла вразнос и Загребу необходимо срочно диверсифицировать свои зарубежные контакты. Иначе в один не очень прекрасный момент действительно окажешься один на один с сербскими Т-72, БТР-2, МиГами, «сушками», «ураганами», «солнцепеками», «буратинами», а то и С-400. Членство в НАТО тут не поможет – не успеет просто. А если ослабление американских позиций на Балканах при Трампе продолжится (а все к этому идет), Загребу придется менять внешнеполитические приоритеты буквально на ходу.

          В окружении Грабар-Китарович открыто говорят, что, однозначно занимая только одну сторону в противостоянии сверхдержав, Загреб слишком многое потерял в экономической сфере. А теперь возникают проблемы уже и в вопросах национальной безопасности.

          Памятник Пушкину и очень много денег

          Колинда Грабар-Китарович начала прокладывать собственный путь в Москву с чувствительной гуманитарной сферы. Видимо, ей кто-то объяснил, что русские падки на проявления уважения к своей культуре и истории. В последние полтора года в Загребе в рекордные сроки были возведены памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину (в прошлом году памятник первому космонавту осквернили вандалы, но их быстро поймали и наказали), а сама президент стала при каждом удобном случае поминать всуе Матию Змаевича. Этот хорват – уроженец Боки и гражданин Венеции, дослужившийся у Петра Первого до звания адмирала, при Екатерине Петровне стал губернатором Астрахани, а похоронен был в Москве.

          Затем случилось «дело Agrokor». Этот хорватский сельскохозяйственный гигант принялся скупать по всем Балканам ретейловые сети, но переоценил свои возможности и обанкротился. Его крупнейшим кредитором оказался Сбербанк (более чем на 1 млрд евро), присутствовали в проекте и деньги ВТБ. Людей надо было как-то спасать, или, выражаясь языком банкиров, санировать, а то сразу несколько стран могли бы остаться без розничных супермаркетов.

          На этом фоне в Хорватии случился ренессанс экономического сотрудничества с Россией. Страна потребляет немало российской нефти и газа, к тому же через ее порты проходит более 2,3 млн тонн черного золота для покупателей в Восточной Европе. Грабар-Китарович ритуально повторяет, что Хорватия пытается «диверсифицировать поставки энергоносителей», но на практике поставки из РФ только растут. Да, на острове Крк предполагается построить СПГ-терминал, но отношение к этому проекту колеблется вместе с генеральной линией Европы.

          Несмотря на санкции, товарооборот между Хорватией и Россией тоже неуклонно растет. При этом некоторые проекты имеют все признаки стратегических, например участие судоверфи Brodotrogir в строительстве нового ледокольного флота России.

          И все же эти позиции остаются чувствительно слабыми. Хорватия вынуждена постоянно оглядываться на Евросоюз и так называемую скоординированную политику. В Загребе, кстати, хотя бы на общественном уровне уже пришло понимание того, что нынешняя зависимость от мнения США и крупных европейских держав ненормальна и не соответствует национальным интересам страны. В хорватских СМИ популярна фраза: если бы в Белом доме сидела Хиллари Клинтон, ни о каком сближении с Москвой не шло бы и речи.

          Хорват нам не брат

          В то же время энтузиазм и напор Колинды Грабар-Китарович разделяют далеко не все политические силы. При этом, согласно конституции, премьер-министр Хорватии (а с некоторых пор и Сербии) обладает большими практическими полномочиями, чем президент. Понятно, что на Балканах в большинстве случаев все решается «не по-писаному», а по привычке, но в октябре прошлого года госпожа президент все-таки прибыла с визитом в Россию без ключевых министров, включая главу МИД и министра экономики. Это напрямую связывают с конкуренцией между Грабар-Китарович и премьер-министром Андреем Пленковичем в сфере внешней политики.

          Хорватия никогда не станет для России «другом навек» и по объективным причинам. Ее ориентация на Запад и практически тотальная идентификация хорватского общества с Западной Европой попросту этого не позволит. Это вопрос гуманитарный и религиозный, но не экономический или военный.

          Примечательно, что в ответ на попытки Грабар-Китарович потрафить русскому чувству национальной гордости путем установки памятников (в конце концов, где Есенин – где Хорватия?) Владимир Путин сказал всего лишь о том, что в Москве «рассматривают возможность» установки памятника хорватскому философу и теологу XVII века Юрию Крижаничу – миссионеру, основателю панславизма, стремившемуся создать «чистый славянский язык» и независимую от делов земных единую Церковь, за что был обвинен в пропаганде униатства и сослан на 16 лет в Тобольск. Но до сих пор ни в Москве, ни в Тобольске, где он написал свои основные труды, места для памятника Крижаничу не нашлось и вряд ли найдется. Он письменно критиковал жестокость Ивана Грозного, встречался с протопопом Аввакумом, требовал от Москвы отказаться от претензий на Третий Рим, от термина «царь» и даже от герба – двуглавого орла. А после помилования уехал в Польшу, где вступил в Орден Иисуса и погиб от турецкой сабли под Веной в армии Яна Собесского. За такое на Руси памятники не ставят даже ради улучшения экономических отношений с Хорватией.

          В своем стремлении проявить максимум лояльности к русскому национальному духу Грабар-Китарович даже напрашивалась на встречу с предстоятелем РПЦ. «Мы считаем Его Святейшество нашим партнером в деле укрепления позитивных ценностей в религиозных общинах», – заявила она, чем явно превысила свои полномочия и вызвала на себя шквал критики на родине со стороны консервативно настроенных политиков и части католического духовенства. Проусташевски настроенных ксендзов одернули из Ватикана, но осадок остался.

          Наконец, Грабар-Китарович пригласила Путина посетить Хорватию в 2018 году, и произошло это до президентских выборов в России. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Из новых экономических проектов может быть рассмотрена возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях.

          Но насколько далеко может зайти лоббируемый Грабар-Китарович ренессанс российско-хорватских отношений, зависит не только от нее. Открыто прозападную ориентацию Хорватии ничто не изменит. Другое дело, что можно добиться некоторого ослабления напряженности в регионе, что автоматически будет означать и укрепление позиций России на Балканах. А дальше – кто ж его знает, что там будет?


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............