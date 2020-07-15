Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

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Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

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              Вадим Трухачёв

              Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              Вадим Трухачёв
              политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
              		 15 июля 2020, 18:00

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              Одним из заметных событий этого года стало ухудшение отношений между Россией и Чехией из-за демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6 и установки в районе Ржепорые памятного обелиска власовцам. Дело не ограничилось исключительно громкими заявлениями политиков.

              Всё чаще в этой связи стали звучать названия как российских, так и чешских спецслужб – Службы безопасности и информации (Bezpecnostni informacni sluzba; BIS), Управления по внешним связям и информации (Urad pro zahranicni styky a informace; UZSI) и Военной разведки (Vojenske zpravodajstvi; VZ).

              Едва в сентябре 2019 года в Праге приняли решение о демонтаже статуи Конева, и российско-чешские отношения дали глубокую трещину, немедленно закипели шпионские страсти. Директор BIS Михал Коуделка объявил о разоблачении крупной российской разведывательной сети. А едва 3 апреля 2020 года памятник демонтировали, как издание Respekt со ссылкой на сотрудников чешских спецслужб сообщило, что представитель Россотрудничества якобы получил задание отравить ядом рицин старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.

              В чешских СМИ началась антироссийская кампания. Чехия выслала двух сотрудников Россотрудничества, Россия в ответ отправила домой двух чешских дипломатов. «Рициновое дело» закрыли. В итоге репутационный ущерб понесло как посольство РФ в Праге, так и местные антироссийские политики, которым не удалось предстать в роли жертв.

              Но эта история выглядела как некий фарс. Чего уж точно нельзя сказать о задержании советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Его, по словам адвокатов, обвиняют в том, что журналист с 2012 года работал на спецслужбы Чехии, а пять лет спустя получил «задание» и начал передавать чехам сведения о поставках российского оружия в страны Ближнего Востока и Африки.

              Фото: J.W.Alker/Global Look Press

              И у многих возник вопрос. Как такую маленькую страну, как Чехия, могли интересовать такие крупные вопросы, как глобальная торговля российским оружием? Безусловно, возможности чешских BIS, UZSI и VZ несопоставимы с ЦРУ, немецкой БНД или «Моссадом».

              Однако недооценивать ее возможности не стоит. Чехия – развитая страна, где доходы на душу населения примерно такие же, как в Италии и Израиле. У нее имеются собственные интересы, у нее есть деньги на свои спецслужбы. В то же время и взаимодействие с партнерами по НАТО и ЕС нельзя сбрасывать со счетов.

              Для того, чтобы понять направления деятельности чешских спецслужб, вполне достаточно открытых источников. Весьма красноречива здесь биография руководителя BIS Коуделки. В числе прочего, он говорит по-русски, два года стажировался в Великобритании, год – в Канаде. А в 2019 году его приняла директор ЦРУ Джина Хаспел, высоко оценившая деятельность чешских бойцов «щита и меча». Это лишний раз доказывает, что BIS, UZSI и VZ тесным образом сотрудничают со спецслужбами других государств ЕС и НАТО, причем дело не сводится исключительно к мелким заданиям.

              Ключевые направления работы прямо названы на сайте VZ, и среди них – Россия. Кроме того, директор Внешней разведки Марек Шимандль тоже говорит по-русски, как и Коуделка. И чехи вполне могут работать на российском направлении в интересах коллег по ЕС и НАТО. Благодаря родству чешского и русского языков, чехам легче освоить русский, чем англичанам, испанцам или норвежцам. Предубеждений к гражданам Чехии (до истории с памятником Коневу) в нашей стране было значительно меньше, чем к их соседям из Польши или тем же американцам. Следовательно, им должно быть легче установить доверительный контакт с интересующим их гражданином России.

              В Праге располагается европейская штаб-квартира «Радио Свобода». С этим связана одна из самых значительных операций BIS. В апреле 2003 года она сообщила о том, что сорвала попытку обстрела штаб-квартиры «Радио Свобода». По ее сведениям, руководители Ирака того времени направили в Прагу группу агентов с переносным гранатометом, четырьмя автоматами, двумя пулеметами и 11 пистолетами. Насколько это правда – остается только гадать. Кроме того, чешские воинские контингенты есть в Боснии, Косово, Афганистане. И там тоже работают в тесном контакте с коллегами по ЕС и НАТО чешские спецслужбы, и их интересы там едва ли совпадают с российскими.

              В докладах чешских спецслужб последних лет Россия постоянно обозначается как одна из главных угроз. И нельзя сказать, что речь идет исключительно о желании понравиться «большим» союзникам. У России и Чехии есть объективное несовпадение интересов, отнюдь не сводящееся к членству последней в ЕС и НАТО или к оценкам недавней истории со стороны политиков двух стран. И дело Ивана Сафронова (безотносительно его виновности или невиновности) лишь высветило то, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток.

              Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области. По данным министерства промышленности и торговли Чехии за 2017 год, чешскую военную продукцию покупали в 106 странах мира, что принесло казне около одного млрд долларов. Среди покупателей такие страны, как США, Италия, Израиль, Индия, Ирак. На заводах Aero Vodochody близ Праги выпускают учебно-боевые и учебно-тренировочные самолеты Aero L-159 ALCA. Предприятие имеет совместные проекты с «Боингом», компаниями из европейских стран, бразильской Embraer – и даже в течение 15 лет выпускало по лицензии американские вертолеты компании Sikorsky Aircraft.

              Завод компании Ceska zbrojovka в городе Угерски-Брод входит в мировую десятку производителей стрелкового оружия и имеет дочерние предприятия в США и Перу. На заводах той же компании в городе Всетин делают боевую разведывательную машину BVP-1PPK Snezka. Чешские компании Tesla, Era и Ramet хорошо зарекомендовали себя на рынке РЛС, средств радиотехнической разведки, систем управления и связи. Выпускают чехи и танковую броню, и значительное количество боеприпасов. Помимо заводов, в стране имеется целая сеть работающих на оборонку НИИ, курируемых BIS и VZ.

              В плане гражданской продукции Чехия – тоже страна отнюдь не третьего мира. На ее заводах выпускают электронику, а также локомотивы, станки, продукцию химической промышленности, лекарства, которые она экспортирует более чем в 100 стран мира, в том числе и в Россию. По доле промышленности в ВВП (около 38%), Чехия занимает первое место в Евросоюзе. Добавим, что в стране работают две АЭС советского типа («Дукованы» и «Темелин»), а большую часть газа чехи покупают в России. Тем самым промышленность и энергетика – еще одна область, где Чехия имеет к нашей стране вполне собственный интерес, в том числе как к поставщику ресурсов и рынку сбыта своих товаров.

              Политическое соперничество России и Чехии тоже имеет место. Если посмотреть годовой отчет чешского МИД за 2019 год, то перед нами открывается страна с достаточно широкими географическими интересами. Так, чешские дипломаты активно работали в Эфиопии, Замбии, Мьянме, Камбодже. А зоной их особых интересов являются шесть постсоветских государств «Восточного партнерства» и бывшей Югославии, причем Чехия активно действует там как по линии ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН, так и самостоятельно. Особо подчеркнем, что чехи вносят один из самых больших вкладов в продвижение «партнерства» наряду с Польшей, Германией, Швецией.

              Но, говоря о серьезности чешских спецслужб, следует отметить, что повод относиться к себе без должного почтения они всё же дают.

              Так, в период пребывания во главе BIS Михала Коуделки среди угроз всё чаще стал упоминаться Китай, и это (вряд ли случайно) совпало с ухудшением американо-китайских отношений. Когда началась пандемия коронавируса, он счел, что поставки в Чехию китайских респираторов превращаются в «политическое оружие» Поднебесной. И его тут же поправил глава МИД Томаш Петржичек. «Это преувеличение… Сегодня ситуация такова, что в Китае их вынужден покупать каждый».

              Еще ярче это проявилось в оценках угрозы со стороны России. Так, в 2018 году президент Милош Земан раскритиковал BIS за излишнее внимание к России и недостаток его к проблеме исламского экстремизма, когда имама пражской мечети обвинили в поддержке терроризма, а BIS не сразу пресекла его деятельность. «Они просто подглядывают. Там, где они должны искать террористов… Они его не находят».

              А спустя год выразился еще резче: «Пусть господин Коуделка вместо поиска… русских шпионов займется организованной преступностью». Что касается «рицинового дела», то в его подлинности буквально сразу же усомнился премьер Андрей Бабиш.

              Тем самым получается, что деятельность чешских спецслужб является в значительной степени политизированной. К тому же их деятельность контролирует парламент, где сидят представители девяти самых разных партий. Разброс мнений относительно России в нем огромен – там есть как яро антироссийские ТОП09 и Гражданско-демократическая партия, так и пророссийские коммунисты, и националисты из партии «Свобода и прямая демократия». Учитывая тесную связь спецслужб Чехии с партнерами по ЕС и НАТО, в их деятельности вполне естественно на руководящих должностях находятся атлантисты и люди, настроенные антироссийски. Но президент и министры могут с их выводами открыто спорить и проводить иную политику.

              И в этих спорах – вся суть чешского государства. Там нет жесткой вертикали власти, и люди на вершине государственной власти и в руководстве спецслужб могут иметь совершенно разные точки зрения и действовать в соответствии с ними. То же самое произошло и в истории с памятником маршалу Коневу. Государственное руководство Чехии выступало против его сноса, однако на уровне районов Прага-6 и Ржепорые власть находится в руках глубоко оппозиционных антироссийских политиков. И они, пользуясь широкими полномочиями местного самоуправления, убрали монумент, а у президента или премьера не было полномочий это пресечь и наказать старост Коларжа и Новотного.

              Тем самым спецслужбы Чехии – во многом зеркало чешского государства, которое не входит в число главных мировых игроков, однако к третьеразрядным странам никак не относится. Чехия встроена в систему ЕС и НАТО, но имеет и собственные интересы, которые нередко входят в столкновение с российскими. И ее спецслужбы, действуя как по линии ЕС и НАТО, так и самостоятельно, в значительной степени заточены на противодействие России, и недооценивать это нельзя.

              Другое дело, что их возможности ограничены, что показывают постоянные споры с высшими руководителями страны. А это, в свою очередь, отражает огромную палитру мнений насчет России, существующих и в народе, и в чешской политической элите. Так что поправку на данное обстоятельство при оценке и чешских спецслужб, и Чехии как государства, тоже сделать стоит.


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