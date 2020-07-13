Стало известно, как, по мнению ФСБ, Сафронов передавал секретные данные

По мнению ФСБ, советник главы Роскосмоса, бывший журналист Иван Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну, чешским спецслужбам при помощи программного обеспечения для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt», – приводит его слова ТАСС.

При этом, как отметил адвокат, согласно заключению экспертов ФСБ, в публикациях Сафронова не было сведений, содержащих гостайну. «Специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и сообщили, что не нашли там признаков разглашения гостайны. Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Но это не значит, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы», – сказал он.

«Он будет готов дать показания, когда следствие конкретизирует свое обвинение. Мы никогда не отказываемся от конструктивного сотрудничества с процессуальными оппонентами», – добавил Павлов.

Между тем сам Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией в 2017 году. Адвокат сказал, что более конкретно сказать о сути обвинения пока не может. «Мы сегодня заявили ходатайство следствию, чтобы нам конкретизировали обвинение, надеемся через три дня получить ответ», – добавил защитник.

Напомним, Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован »на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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